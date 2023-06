Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | XAnge nomme Valérie Bures-Bönström Partner en Allemagne Basée à Berlin, Valerie Bures-Bönström vient encadrer l’équipe et renforcer la stratégie de croissance de XAnge en Allemagne.



De formation initiale en informatique, Valerie Bures a ensuite découvert l'entrepreneuriat en confondant sa première entreprise (Mrs.Sporty (Berlin) où elle a occupé différentes fonctions, tout en souhaitant poursuivre ses études avec un MBA à la London School de Dubaï (2007-2009).

Elle est ensuite nommée CEO international de Mrs.Sporty* (Berlin) en 2007 et fonde en 2011 Pixformance**, un logiciel innovant pour l'analyse et le suivi des mouvements afin d’améliorer la qualité de l'entraînement physique dans les salles de sport, dont elle est toujours CEO, et qui vend son physiothérapeute numérique à des hôpitaux et à des centres de rééducation dans le monde entier.

En parallèle, elle crée 99Clubs (Berlin), exploitant plusieurs clubs de fitness qu'elle développe et vend en 2019, lorsqu’elle co-fonde une autre société, VAHA***, le miroir interactif et intelligent qui propose des services liés à la santé.

Après avoir mené une levée de fonds en Série A, Valérie cède la société à une entreprise de nutrition personnalisée.



Forte de 20 ans d'expérience en tant que PDG / COO dans plusieurs startups ou entreprises dans le domaine de la santé et de la technologie, Valérie souhaite aujourd’hui partager son expérience d’entrepreneure en tant qu’investisseur en Allemagne auprès des startups du portefeuille de XAnge.



“Ma passion est de rendre l'aide considérable que j'ai reçue en tant que fondateur, afin d'inspirer et de soutenir les autres entrepreneurs.” déclare Valerie Bures-Bönström.



Cyril Bertrand, Partner XAnge, ajoute “ Nous sommes très fiers d'accueillir Valerie afin de développer notre stratégie européenne et notre ancrage de long terme en Allemagne ”



***



* Mrs. Sporty est un système de franchise qui propose un concept innovant d'entraînement et de nutrition pour les femmes de tous âges, fondé par Valerie en collaboration avec Niclas Bönström, Mark Mastrov (PDG et fondateur de 24 Hour Fitness Worldwide) et Stefanie Graf, (ancienne joueuse de tennis allemande). Plus de 550 centres ouverts dans 11 pays, plus de 250 000 membres, 75 % des clubs ont atteint le seuil de rentabilité au cours de leur premier mois d'activité.



** Pixformance Sports GmbH : Un logiciel innovant pour l'analyse et le suivi des mouvements pour améliorer la qualité de l'entraînement physique dans les gymnases et dans les centres de rééducation. Depuis sa création en 2011, l'entreprise n'a cessé de faire progresser la numérisation sur le marché international du fitness et de la santé. Non seulement les clients du fitness, mais aussi les membres et les patients des centres médicaux et des hôpitaux peuvent aujourd'hui améliorer leur santé avec Pixformance.



- Plus de 450.000 utilisateurs actifs dans 11 pays



- Divisions en Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis et en Nouvelle Zélande



*** VAHA - Etone Motion Analysis

VAHA est le miroir interactif et intelligent qui propose des évaluations personnalisées de la santé de son utilisateur et lui donne des conseils. Développement dans 3 pays et plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs.



A propos de XAnge :

XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 600 millions d’euros sous gestion, basé à Paris, Berlin et Munich. Son équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome to the Jungle (Ressources Humaines), Believe (Musique), Mister Spex (e-Commerce) ou encore Ledger (Cryptomonnaies).

XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex.

XAnge



