Nomination | Winston & Strawn annonce l’arrivée de Thomas Pulcini en qualité d'Associé

au-delà des grandes qualités techniques des équipes de Winston & Strawn et de l’aspect humain, j’ai été réellement séduit par le projet ambitieux de la firme pour les années à venir. Mon expertise plus particulière en matière de private equity vient compléter l’offre existante en fiscalité et les synergies avec l’ensemble des équipes et plus particulièrement l’équipe transactionnelle du cabinet sont fortes et stimulantes.

Thomas partage non-seulement notre culture entrepreneuriale et nos valeurs d’excellence technique, mais aussi notre ambition pour Winston & Strawn. Sa connaissance spécifique du private equity est un vrai atout pour nos clients et son arrivée nous rapproche de la taille critique que nous souhaitons atteindre

Thomas est un avocat reconnu pour son expertise en matière de fiscalité transactionnelle, son pragmatisme et plus largement son expérience. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années, la complémentarité de nos pratiques constitue une évidence et répond aux besoins des clients de Winston & Strawn tant en France qu’à l’étranger.