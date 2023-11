Nomination | Revolut nomme Victor Stinga en tant que CFO par Interi

Nous construisons la première banque en ligne véritablement mondiale.En 2015, Revolut s'est lancé au Royaume-Uni en proposant des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, 35 millions de clients dans le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus de 500 millions de transactions par mois.À travers nos comptes personnels et professionnels, nous aidons nos clients à améliorer leur santé financière, à leur donner plus de contrôle et à connecter les gens de manière transparente à travers le monde.

Revolut, officialise la nomination de Victor Stinga en tant CFO par interim Au cours des deux dernières années et demie, Victor Stinga a dirigé la fonction Finance et Stratégie de Revolut au niveau mondial, responsable de la planification et de l'analyse des activités, des indicateurs clés de performance et des objectifs de l'entreprise, du développement de l'entreprise et des activités relationnelles avec les investisseurs. Auparavant, en tant que "Operating Partner" au sein du CEO Office, Victor a dirigé une série d'initiatives stratégiques à l'échelle de l'entreprise, parmi lesquelles les trois dernières levées de fonds de Revolut. Avant de rejoindre Revolut en 2018, Victor Stinga a passé plusieurs années dans le conseil en gestion chez Capgemini, dans le cadre de la pratique bancaire, travaillant avec certaines des plus grandes institutions financières du Royaume-Uni sur des opérations majeures et des programmes réglementaires. Auparavant, la fonction de CFO était occupée par Mikko Salovaara, devenu depuis juillet 2023, CFO de BOLT Victor est originaire de Roumanie et a terminé major de promotion en gestion à la City University de Londres.