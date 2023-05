Nomination | Rainbow Partners accueille Sandrine Trapletti en tant que Directrice Générale Adjointe

Créée en 2007, à l’initiative de QUANTEAM, pure player du conseil en Finance de Marché et d’ASIGMA, cabinet de conseil expert des métiers de l’Assurance, RAINBOW PARTNERS est un groupe de conseil multi-spécialistes, présent en France et à l’International : Paris, Lyon, Londres, New-York, Montréal, Bruxelles, Casablanca, Genève, Lisbonne. RAINBOW PARNERS rassemble neuf cabinets de conseil, tous spécialisés dans un secteur d’activités (Banque, Finance, Assurance, Industrie) ou un domaine de compétence (Blockchain, Data, IA, Achats, Transformation, Cybersécurité, Relation Client, Financement de l’Innovation…). RAINBOW PARTNERS, c’est plus de 105M€ de CA et 980 collaborateurs au service de 89 clients grands comptes en 2022.

Diplômée à Paris Dauphine, la Sorbonne et Science Po, Sandrine TRAPLETTI a exercé, pendant plus de 20 ans, des fonctions stratégiques au sein de sociétés cotées dans le Conseil et dans l'Ingénierie (Altran, Leyton & Associés, Alten). En 2016, elle prend la tête du périmètre Ingénierie Nord-Américain d’Alten qu’elle portera jusqu’à atteindre 1300 collaborateurs et 150 M$ de CA, en croissance organique et croissance externe. En 2023, afin d’accompagner le déploiement du plan de croissance Ambition 2027 présenté par le groupe en début d’année, Sandrine TRAPLETTI rejoint RAINBOW PARTNERS en tant que Directrice Générale Adjointe en charge du développement, aux côtés de Julien BENSOUSSAN, Younes ELABDI et Delphine PICOTIN. Elle interviendra sur le développement structurel du groupe (organisation, systèmes d’informations, restructuration des process, évolution des outils…), soutiendra la croissance externe et pilotera le développement à l’International, ainsi que l’ouverture de nouveaux pays. Pour rappel, plus de 400 recrutements de talents sont prévus en France et à l’International sur l’année 2023. « Nous sommes heureux d’accueillir Sandrine au sein du Groupe RAINBOW PARTNERS et nous sommes convaincus qu’elle sera un élément majeur dans la réalisation de notre plan de croissance. Tout au long de sa carrière, elle a su accompagner le développement d’organisations d’envergures, parfois complexes, et son expertise en la matière n’est plus à démontrer. Nous sommes persuadés que Sandrine saura mettre cette expérience au service des équipes et des clients du groupe pour accélérer l’atteinte de nos objectifs » explique Julien BENSOUSSAN, fondateur et CEO de RAINBOW PARTNERS « Je suis ravie de rejoindre le groupe RAINBOW PARTNERS, à une étape historique de son développement, et je remercie Julien pour la confiance accordée. Aujourd’hui, j’intègre un groupe de conseil en pleine croissance, ambitieux, doté d’une diversité de talents rassemblés autour de valeurs humaines fortes. Ensemble, je suis persuadée que nous saurons répondre avec succès aux challenges qui se présenteront à nous en France et à l’International » Sandrine TRAPLETTI Directrice Générale Adjointe en charge du développement.