Nomination | Moonpay nomme Derek Yu pour piloter sa trésorerie Tokénisée

Au cours de son mandat chez Paxos, Yu a contribué au lancement de plusieurs stablecoins aux États-Unis, à Singapour et aux Émirats arabes unis. Il a notamment joué un rôle clé dans la gestion, la supervision et la liquidation ordonnée de Binance USD (BUSD), le troisième plus grand stablecoin adossé au dollar américain du marché.



Yu a également soutenu Paxos lors de deux cycles de financement réussis et a contribué à obtenir l'approbation conditionnelle préliminaire du Bureau du contrôleur de la monnaie pour une charte de banque fiduciaire nationale. Il est un expert-comptable agréé dans l'État de New York.



Chez MoonPay, Yu supervisera la gestion de la trésorerie, des liquidités et des stablecoins, les relations bancaires et de paiement, les opérations de trésorerie et la gestion des actifs cryptographiques et fiduciaires, entre autres responsabilités. L'un des principaux objectifs sera de surveiller les tendances du marché et d'optimiser les allocations de trésorerie entre les monnaies fiduciaires, les stablecoins et les cryptomonnaies afin de garantir la liquidité et de maximiser le rendement.



En octobre 2024, MoonPay a été sélectionné comme premier partenaire de distribution de Ripple USD (RLUSD), le stablecoin de qualité professionnelle de Ripple, libellé en USD. Le même mois, la société a annoncé son soutien à PayPal USD (PYUSD), le stablecoin de PayPal libellé en USD, et a exprimé la nécessité d'un marché de stablecoins compétitif.



En janvier 2025, la société a annoncé avoir accueilli plus d'un million de nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies et a connu une augmentation de 1 023 % des premières transactions en chaîne en tant que rampe d'accès officielle du jeton $TRUMP.