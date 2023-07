Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Meanings Capital Partners recrute Aafaf Ettouti, Chargée de Conformité et de Contrôle Interne Pour renforcer son équipe en charge des risques et de l’organisation interne, Meanings Capital Partners annonce l’arrivée d’Aafaf Ettouti en tant que Chargée de Conformité et de Contrôle Interne. La société poursuit son développement tout en se donnant les moyens d’une croissance solide et pérenne.



conformité de l’ensemble des activités exercées au sein de la société de gestion, aux côtés de Johan Le Goff, Responsable de la

Conformité et du Contrôle Interne (RCCI). Elle réalisera notamment l’ensemble des contrôles permanents dits « de second niveau », c’est-à-dire indépendants des équipes opérationnelles, couvrant l’ensemble des activités de Meanings Capital Partners.



Le recrutement d’Aafaf Ettouti intervient après celui de Virginie Baudin comme Director of Operational Risk Management (Cf.

Communiqué de Presse du 11 janvier 2023), reflétant la volonté de la société de donner à la fonction Conformité et Contrôle Interne les moyens d’accompagner sa politique de croissance durable.



Précédemment Consultante chez Agama Conseil en charge des questions de compliance et de réglementation pour des sociétés de gestion, Aafaf y a assuré des missions de contrôle de second niveau, notamment pour des sociétés de Private Equity, depuis 2020.

Aafaf était précédemment Analyste commerciale de fonds d’investissements alternatifs - Private Equity et Immobilier – au sein de Société Générale Securities Services depuis 2019. Elle a commencé sa carrière comme Auditrice junior, en services financiers pour EY et en industrie au sein du cabinet d’audit et d’expertise-comptable F-M Richard & Associés.

Aafaf Ettouti (28 ans) est titulaire d’un Master en Finance de Neoma Business School.



« Nous nous réjouissons qu’Aafaf rejoigne Meanings pour apporter ses compétences et son dynamisme à la fonction Conformité et Contrôle Interne, au service de notre ambition de développement et de la bonne réussite de notre projet d’Investisseur Humainement Responsable », se félicite Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners.



A propos de Meanings Capital Partners

Meanings Capital Partners est une plateforme d’investissement non-côté de référence en France, spécialiste du segment Lower-Mid Cap, en Private Equity et en Real Estate.

Meanings accompagne les équipes de direction et, avec elles, transforme et finance le développement des entreprises françaises afin de leur permettre de devenir leader dans leurs marchés. Meanings transforme également les actifs immobiliers et améliore leur construction en respectant les meilleurs standards environnementaux.



La plateforme est composée de 46 personnes dont 24 investisseurs organisés autour de 3 pôles :

● Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,

● Growth, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,

● Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros.

Meanings est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement Responsable® qui lui est propre, ancrée dans une vision du travail de la société de gestion visant à promouvoir la dignité et l’épanouissement humain. Celle-ci s’applique à l’ensemble des sociétés des portefeuilles du Private Equity ainsi qu’aux projets du Real Estate.

Meanings est aussi à l’avant-garde des engagements Sustainability en France, notamment en termes de décarbonation avec des objectifs alignés sur les Accords de Paris. Les engagements de Meanings sont d’ailleurs officiellement validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), faisant de la plateforme l’un des pionniers du Capital Investissement en France et la 10ème société d’Investissement dans le monde validée SBTi.

