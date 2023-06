Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Lombard Odier Investment Managers nomme Dr Marc Palahi, Chief Nature Officer Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui la nomination de Dr Marc Palahi au poste de Chief Nature Officer. Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer son expertise et ses capacités en matière de durabilité grâce au recrutement de talents à la pointe du secteur. Dans ce cadre, Dr Marc Palahi rejoint holistiQ en tant que Chief Nature Officer.





L’engagement de Marc Palahi revêt une grande importance stratégique et fait suite au récent lancement de holistiQ Investment Partners (« holistiQ »), une plateforme de LOIM spécialisée dans l’investissement durable qui investira dans les thèmes critiques de la transition environnementale, avec un pilier dédié aux solutions fondées sur la nature.



Reconnu à l’échelle internationale, Marc Palahi est un expert des forêts, de la bioéconomie circulaire et du changement climatique. Il dirige des initiatives scientifiques depuis plus de vingt ans, notamment en tant que directeur de l’Institut forestier européen.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc Palahi sera chargé de poursuivre le développement de la stratégie de LOIM axée sur la nature au sein de la plateforme d’investissement soutenable holistiQ. En plus de renforcer les produits d’investissement fondés sur la nature de la plateforme, il intégrera la nature de façon centralisée dans l’ensemble des recherches en durabilité menées par holistiQ, générant des données et connaissances et assurant la transversalité de celles-ci au sein de toutes les activités stratégiques de LOIM.



En outre, Marc Palahi mettra ses connaissances étendues et sa grande expérience au service du Groupe afin de créer de nouveaux outils et solutions d’investissement qui soutiennent la sortie progressive des activités économiques à forte intensité de carbone au profit de modèles fondés sur la nature. Son objectif consistera à stimuler les investissements qui contribuent à la restauration de la nature, tout en positionnant holistiQ en tant que leader mondial de la distribution de stratégies respectueuses de la nature.



Auparavant, Marc Palahi a travaillé depuis 2007 pour l’Institut forestier européen , dont il était le directeur depuis 2015. A ce titre, il était chargé, d’une part, de promouvoir l’Institut en tant que plateforme paneuropéenne de politique scientifique et, d’autre part, de mettre les connaissances en pratique, au croisement entre la science, la politique et les affaires. Marc Palahi est titulaire d’un doctorat en foresterie et économie. Au cours de sa carrière, il a contribué et rédigé plus de 40 publications scientifiques.



Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier, explique : «i[ Le monde reste confronté à des défis sans précédent pour construire un avenir économique plus durable, tenant compte du changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités socio-économiques, ainsi que de la sécurité et de la raréfaction des ressources. Le rôle que la nature peut jouer dans la résolution de ces problèmes est de plus en plus clair. Nous devons donc veiller à ce que la « transition juste » inclue des résultats positifs pour la nature. La grande expérience académique de Marc Palahi dans le domaine de la nature, des forêts et des industries émergentes de la bioéconomie circulaire sera cruciale pour le développement, sur holistiQ, des meilleurs produits d’investissement fondés sur la nature, visant à produire un impact positif sur l’environnement et à dégager des rendements attractifs[1] pour nos clients.]i »



Dr Marc Palahi, Chief Nature Officer d’holistiQ, déclare : « Cela fait vingt ans que je cherche à comprendre les grands changements sociétaux auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les solutions que la nature, la science et la technologie pourraient nous offrir pour y répondre. Il est essentiel qu’au cours de la prochaine décennie, nous facilitions cette transformation économique sans précédent si nous voulons placer notre planète sur une voie durable. Fort heureusement, nous possédons les connaissances nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous devons toutefois déployer le capital dans des solutions appropriées, et ce à une échelle suffisante. Mon ambition est de contribuer à l’engagement à long terme de Lombard Odier en faveur de la soutenabilité, en plaçant la nature et les solutions basées sur la nature au cœur des activités d’investissement globales. »



À propos de Lombard Odier IM

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée.

Nous sommes des spécialistes de l’investissement, en quête permanente de nouvelles opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, et pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter une plus-value réelle et durable. Nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et innovons au travers de nouvelles stratégies et façons d’investir.

Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira les risques de portefeuille.

Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine l’utilisation de données sophistiquées, la rigueur académique et l’innovation technologique lui permettant de créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques sur notre environnement, accessibles à tous nos professionnels de l’investissement.

Ces points de vues exclusifs se reflètent dans notre large gamme de stratégies d’investissement soutenable alignées sur cette conviction essentielle.

Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2022 à 63 milliards de francs suisses.

LOMBARD ODIER IM



Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui la nomination de Dr Marc Palahi au poste de Chief Nature Officer. Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer son expertise et ses capacités en matière de développement durablegrâce au recrutement de talents à la pointe du secteur.L’engagement de Marc Palahi revêt une grande importance stratégique et fait suite au récent lancement de holistiQ Investment Partners (« holistiQ »), une plateforme de LOIM spécialisée dans l’investissement durable qui investira dans les thèmes critiques de la transition environnementale, avec un pilier dédié aux solutions fondées sur la nature.Reconnu à l’échelle internationale, Marc Palahi est un expert des forêts, de la bioéconomie circulaire et du changement climatique. Il dirige des initiatives scientifiques depuis plus de vingt ans, notamment en tant que directeur de l’Institut forestier européen.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc Palahi sera chargé de poursuivre le développement de la stratégie de LOIM axée sur la nature au sein de la plateforme d’investissement soutenable holistiQ. En plus de renforcer les produits d’investissement fondés sur la nature de la plateforme, il intégrera la nature de façon centralisée dans l’ensemble des recherches en durabilité menées par holistiQ, générant des données et connaissances et assurant la transversalité de celles-ci au sein de toutes les activités stratégiques de LOIM.En outre, Marc Palahi mettra ses connaissances étendues et sa grande expérience au service du Groupe afin de créer de nouveaux outils et solutions d’investissement qui soutiennent la sortie progressive des activités économiques à forte intensité de carbone au profit de modèles fondés sur la nature. Son objectif consistera à stimuler les investissements qui contribuent à la restauration de la nature, tout en positionnant holistiQ en tant que leader mondial de la distribution de stratégies respectueuses de la nature.Auparavant, Marc Palahi a travaillé depuis 2007 pour l’Institut forestier européen , dont il était le directeur depuis 2015. A ce titre, il était chargé, d’une part, de promouvoir l’Institut en tant que plateforme paneuropéenne de politique scientifique et, d’autre part, de mettre les connaissances en pratique, au croisement entre la science, la politique et les affaires. Marc Palahi est titulaire d’un doctorat en foresterie et économie. Au cours de sa carrière, il a contribué et rédigé plus de 40 publications scientifiques.Jean-Pascal Porcherot, co-responsable de LOIM et Associé-gérant de Lombard Odier, explique : «i[ Le monde reste confronté à des défis sans précédent pour construire un avenir économique plus durable, tenant compte du changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités socio-économiques, ainsi que de la sécurité et de la raréfaction des ressources. Le rôle que la nature peut jouer dans la résolution de ces problèmes est de plus en plus clair. Nous devons donc veiller à ce que la « transition juste » inclue des résultats positifs pour la nature. La grande expérience académique de Marc Palahi dans le domaine de la nature, des forêts et des industries émergentes de la bioéconomie circulaire sera cruciale pour le développement, sur holistiQ, des meilleurs produits d’investissement fondés sur la nature, visant à produire un impact positif sur l’environnement et à dégager des rendements attractifs[1] pour nos clients.]i »Dr Marc Palahi, Chief Nature Officer d’holistiQ, déclare : «Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée.Nous sommes des spécialistes de l’investissement, en quête permanente de nouvelles opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, et pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter une plus-value réelle et durable. Nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et innovons au travers de nouvelles stratégies et façons d’investir.Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira les risques de portefeuille.Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine l’utilisation de données sophistiquées, la rigueur académique et l’innovation technologique lui permettant de créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques sur notre environnement, accessibles à tous nos professionnels de l’investissement.Ces points de vues exclusifs se reflètent dans notre large gamme de stratégies d’investissement soutenable alignées sur cette conviction essentielle.Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2022 à 63 milliards de francs suisses.

------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Nomination | Triodos Investment Management nomme Daphne Postma à la tête de son fonds Triodos Energy Transition Europe Fund Nomination | Winston & Strawn annonce l’arrivée de Thomas Pulcini en qualité d'Associé Nomination | XAnge nomme Valérie Bures-Bönström Partner en Allemagne