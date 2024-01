Nomination | Linklaters recrute Hubert Segain, comme co-responsable de sa pratique Corporate à Paris

Fort de plus de 20 ans d'expérience, Hubert Segain est spécialisé en fusions et acquisitions de sociétés cotées ou non cotées, joint-ventures, droit boursier, marchés de capitaux, ainsi qu’en matière de gouvernance d’entreprise et de réorganisations de groupes. Il rejoint le cabinet après avoir exercé au sein d’Herbert Smith Freehills où il dirigeait le département Corporate du bureau de Paris et siégeait au conseil d'administration mondial du cabinet.



Hubert Segain intervient aux côtés de nombreux clients français et internationaux de premier plan, qu'il conseille sur un large éventail de transactions. Classé pendant trois années consécutives parmi les 40 avocats qui conseillent les sociétés du CAC 40 par Forbes et la Lettre des Juristes d’Affaires, il jouit d'une excellente réputation pour être intervenu sur les opérations majeures du marché au cours des dernières années.



Aedamar Comiskey, Senior Partner de Linklaters au plan mondial, a déclaré : "Hubert Segain est une excellente recrue pour notre équipe Corporate mondiale. Son expérience exceptionnelle en matière de conseil aux plus grandes entreprises françaises et internationales dans le cadre de leurs activités stratégiques de fusions et d'acquisitions couplée à la pratique Corporate de premier plan de Linklaters constituera une offre puissante pour nos clients. Bienvenue Hubert."



Linklaters dispose de l'une des meilleures pratiques en fusions-acquisitions, avec plus de 650 avocats spécialisés qui accompagnent les clients à travers le monde sur leurs transactions les plus complexes et majeures. Le cabinet est classé Band 1 par Chambers au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, ainsi qu’au plan global et multi-juridictionnel.



Simon Branigan, associé responsable de la pratique Corporate globale de Linklaters, a ajouté: "L’arrivée d’Hubert Segain parmi nous est une formidable nouvelle pour l'équipe Corporate mondiale de Linklaters qui est leader sur le marché. Il va nous apporter ces relations solides et durables qu’il a su créer et développer avec les clients ainsi qu'une expertise exceptionnelle en fusions et acquisitions. J’ai hâte de travailler avec lui sur les dossiers stratégiques les plus importants pour nos clients."



En 2022, Linklaters est intervenu sur plus de 240 opérations de fusions et d'acquisitions d'une valeur totale de 164 milliards de dollars et conseille notamment 35 des 50 plus grandes entreprises du monde. Parmi les récentes récompenses obtenues par le cabinet, figurent les distinctions en tant que « European M&A Legal Adviser of the Year » et « UK M&A Legal Adviser of the Year » reçues aux European Mergermarket Awards 2023.



Françoise Maigrot, Managing Partner de Linklaters à Paris, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Hubert Segain. Son arrivée, ainsi que notre investissement continu dans notre vivier de talents, reflètent l'ambition du cabinet d’avoir la meilleure équipe Corporate tant à Paris qu'au niveau mondial. La qualité et la solidité de nos équipes dans ce domaine, ainsi que l'expertise dont nous disposons notamment en droit de la concurrence, droit financier, droit fiscal, propriété intellectuelle, technologies et protection des données, et droit social, nous permettent d'accompagner nos clients de manière optimale et totalement intégrée dans le cadre de leurs dossiers les plus stratégiques".



Bruno Derieux, associé responsable de la pratique Corporate à Paris, ajoute : "Nous sommes tous très heureux d’accueillir Hubert Segain. Sa pratique est très complémentaire de la nôtre et présente des synergies évidentes avec celles des autres équipes".



Hubert Segain déclare : "Je suis ravi de rejoindre Linklaters, qui dispose d'une équipe Corporate de premier plan, reconnue mondialement pour sa gestion d’opérations complexes. Linklaters se distingue par l'étendue et la profondeur de son expertise et par sa couverture internationale, notamment en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Il s'agit là d'atouts inestimables pour accompagner les clients dans le cadre de leurs défis et opportunités stratégiques".