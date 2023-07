Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | IQ-EQ France nomme Bertrand d'Anselme au poste de CEO IQ-EQ, l'un des principaux groupes mondiaux de services aux investisseurs, annonce la nomination de Bertrand d'Anselme au poste de CEO d'IQ-EQ France.





Avant d'occuper ces fonctions en Asie, Bertrand d’Anselme a été Global Head of Listed Derivatives, Execution, and Clearing Services à Paris, où il était en charge des ventes et du développement commercial en Europe, en Asie et aux États-Unis. Il a également mis sa connaissance du secteur au service de Calyon Financial, une société du groupe Crédit Agricole, où il a occupé le poste de directeur général, ainsi que chez Newedge France, une société de courtage multi-actifs de premier plan.



Avec 30 ans d’expérience à son actif, Bertrand d’Anselme aura pour objectif de renforcer la présence d'IQ-EQ en France, en mettant l’accent sur le développement des activités de gestion de fonds et de services d’administration de fonds pour capitaliser sur la demande croissante dans le secteur des investissements alternatifs. Il s’emploiera également à maintenir l’engagement de l’entreprise à fournir un service d’exception dans tous les aspects de ses opérations, notamment dans les services aux entreprise et les services fiduciaires.



Diana Senanayake, CEO régionale pour l'Europe continentale, commente :

« La France est un marché stratégique clé et l'un des plus dynamiques dans le domaine des investissements alternatifs. La vision stratégique de Bertrand et son engagement envers l'excellence s'alignent parfaitement avec notre stratégie régionale visant à positionner notre hub français comme un centre d'excellence incontournable de l'Europe continentale. Sa nomination, associée aux talents collectifs de notre nouvelle équipe régionale dotée d'une solide expertise, ainsi que notre vaste gamme de produits et de services, nous positionnent favorablement, en France et dans le monde, pour devenir le prestataire privilégié sur le marché ».



À propos d'IQ-EQ

IQ-EQ est un groupe de services aux investisseurs de premier plan qui réunit une combinaison rare d'expertise technique globale et de compréhension approfondie des besoins de ses clients. Nous disposons du savoir-faire et de la capacité à vraiment connaître nos clients nous permettant d’être en mesure de fournir une gamme complète de services de conformité, d'administration, de gestion d'actifs et de conseil dédiés aux gestionnaires de fonds, aux entreprises multinationales, aux family offices et aux clients privés opérant dans le monde entier.

IQ-EQ emploie plus de 5 000 personnes dans le monde réparties dans 25 juridictions et gère des actifs sous administration dépassant les 750 milliards de dollars.

IQ-EQ travaille avec 15 des 20 premières sociétés de capital-investissement au monde.

