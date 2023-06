Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Groupe BRED, Jean-Paul Julia nommé Directeur Général Le Conseil d’administration de la BRED, réuni le 31 mai 2023, a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Jean-Paul Julia Directeur général de la BRED à compter du 1er juin 2023.



En 2015, il rejoint la BRED en qualité de directeur de la Banque de Grande Clientèle et membre du Comité exécutif.

En mai 2021, il devient Directeur général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC).

Jean-Paul Julia est diplômé de l’ENA et titulaire d’une maîtrise de Droit Public.



Isabelle Gratiant, Présidente du Conseil d’administration de la BRED, déclare : « Avec l’ensemble des membres du Conseil d’administration, je tiens à féliciter chaleureusement JeanPaul Julia pour sa nomination. Outre ses qualités professionnelles et humaines, il connaît très bien l’ensemble des métiers de la banque et saura poursuivre le développement de la BRED au service de ses territoires, de ses clients et de ses sociétaires. Je tiens aussi à saluer le remarquable travail accompli depuis 10 ans par Olivier Klein. Il a su, grâce à son énergie, porter notre modèle de banque de proximité, qui dispose de tous les atouts pour servir pleinement nos clients. »

Jean-Paul Julia déclare : « Je suis particulièrement heureux et fier de rejoindre la BRED et honoré de la confiance que le Conseil d’administration me témoigne en me nommant Directeur général. J’aurai à cœur de poursuivre le développement du Groupe BRED en lien avec chacun de ses territoires, en France et à l’international. Je souhaite aussi intensifier la relation avec tous nos clients pour mieux répondre à leurs besoins. J’ai la conviction que la BRED dispose de tous les atouts pour accompagner la réussite de nos clients et pour innover, et je sais que je pourrai m’appuyer sur des équipes compétentes et engagées. Je vais ainsi consacrer toute mon énergie pour donner à la BRED un nouvel élan. »



À propos de la BRED

La BRED est une banque populaire coopérative, membre du Groupe BPCE, forte de plus de 200 000 sociétaires, de 6,2 milliards d’euros de capitaux propres et de 6 300 collaborateurs – dont 30 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l’Afrique, en Suisse et à Dubaï.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 475 implantations. Elle entretient une relation de long terme avec 1,3 million de clients.

BRED Banque Populaire regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banques à l’international, salle des marchés, société de gestion d’actifs, compagnie d’assurances, banque de financement du négoce international.

En 2022, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,64 milliard d’euros (+ 12,4 %) et son résultat net s’établit à 507,4 millions d’euros, en progression de 23,0 %.

