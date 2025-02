The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Finyear Nomination | Forvis Mazars en France annonce la cooptation de 15 nouveaux Associés qui rejoignent le partnership international Forvis Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, annonce la cooptation de 15 nouveaux Associés en France à l’issue de l’Assemblée générale du Groupe les 12 et 13 décembre derniers. Ils rejoignent le partnership international de Forvis Mazars composé de 1233 Associés, reflétant la solidité et le positionnement pluridisciplinaire du Groupe. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la stratégie 2024-2028 de Forvis Mazars et démontre son agilité dans un contexte d’évolution des besoins de ses clients.

Olivier Lenel, Président du Directoire de Forvis Mazars en France : « Je me félicite de la cooptation de ces 15 talents, experts dans leurs domaines respectifs. Notre modèle prouve sa solidité et son attractivité, en réunissant des professionnels reconnus au service d’une mission commune : accompagner nos clients avec exigence et engagement dans la réussite de leurs projets. »

Natacha André – Audit, Banque, Finance durable – Paris. Diplômée de Rennes School of Business, Natacha André rejoint Forvis Mazars en 2011 après une première expérience en audit à l’international. Elle intègre rapidement le secteur Banque à Paris et y développe son expertise en audit financier et en conseil, au cours de missions réalisées auprès d’une grande diversité d’acteurs de la banque. À partir de 2021, Natacha André a développé une compétence spécifique en matière de reporting de durabilité et s’investit sur les réflexions menées sur ces réglementations à la CNCC et à l’EFRAG. Expert-comptable, commissaire aux comptes et auditrice de durabilité, Natacha André pilote des missions d’audit financier et/ou de durabilité dans le secteur financier.

Alexandra Bertucat Louwagie – Audit – Lyon. Diplômée de NEOMA Business School, expert-comptable et commissaire aux comptes, Alexandra Bertucat Louwagie rejoint Forvis Mazars en 2010 à Paris avant d’intégrer le bureau de Lyon en 2015. Elle intervient aujourd’hui en audit, notamment auprès de sociétés cotées et/ou à actionnariat familial avec un fort développement à l’international. Alexandra Bertucat Louwagie dispose d’une connaissance fine du secteur du Private Equity, acquise grâce à l’audit de nombreux groupes sous LBO ainsi que de différentes sociétés de gestion et véhicules d’investissement.

Elena-Alexandra Cotar – Audit, Industrie – Paris. Diplômée de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne, ElenaAlexandra Cotar rejoint Forvis Mazars en décembre 2012, où elle débute sa carrière en audit. Elena-Alexandra Cotar devient ensuite Associée, spécialisée dans l’audit de groupes industriels internationaux, en particulier dans le secteur Automobile. Elle est également impliquée dans le développement de l’axe franco-allemand accompagnant l’audit de groupes industriels avec de fortes implantations dans les deux pays.

Camille Dupont – Audit – Lille. Diplômée de SKEMA Business School, expert-comptable et commissaire aux comptes, Camille Dupont rejoint Forvis Mazars en 2012, en tant qu’auditrice financière. Elle est aujourd’hui en charge de l’audit dans les Hauts-de-France où elle intervient auprès de clients majoritairement originaires de la région, en particulier dans la Distribution et auprès d’ETI.

Arnaud Flèche – Audit – Lyon. Diplômé de l’IAE de Lyon, expert-comptable et commissaire aux comptes, Arnaud Flèche rejoint Forvis Mazars en 2010, où il débute sa carrière en tant qu’auditeur financier dans les secteurs Industrie et Services. Il a développé une importante expertise auprès des PME / ETI incluant les sociétés cotées et à actionnariat familial.

Jordan Laurent – Audit Financier – Paris. Diplômé de l’École Nationale des Arts & Métiers ParisTech, expertcomptable et commissaire aux comptes, Jordan Laurent rejoint Forvis Mazars en 2014. Spécialisé dans l’audit, le conseil et les due diligences financières des sociétés d’assurance de toutes tailles, il est également co-responsable Forvis Mazars 2 du pôle Courtiers ainsi que du pôle Captives du secteur Assurance de Forvis Mazars. Il est par ailleurs professeur vacataire pour le Master 218, assurance et gestion du risque de l’Université Paris Dauphine.

Jennifer Maingre – Audit, Assurance, Finance Durable – Paris. Diplômée du Mastère spécialisé en Ingénierie Financière de l’EM Lyon, expert-comptable et commissaire aux comptes, Jennifer Maingre a débuté sa carrière chez Forvis Mazars en 2009 à Paris. Spécialisée dans l’audit de sociétés et groupes internationaux au sein du secteur de l’Assurance et de la Réassurance, elle participe de façon active à l’animation du secteur à l’international. Jennifer Maingre a également développé une expertise sur les sujets liés à la Finance durable et plus spécifiquement sur les stratégies de reporting en matière de durabilité. À ce titre, Jennifer Maingre est membre de l’EFRAG Insurance Avdisory Panel pour participer à la rédaction des normes sectorielles Assurance en lien avec l’application de la CSRD.

Sonia Pawlowski – Conseil – Toulouse. Forte de 23 ans d'expérience, Sonia Pawlowski est spécialisée dans la transformation et la digitalisation de la fonction finance. Après une carrière en finance dans l'Aéronautique, elle a rejoint Accenture en 2012, contribuant au développement du conseil en finance à Toulouse. Depuis 2024, elle pilote la practice consulting de Forvis Mazars à Toulouse, guidant les entreprises dans leurs projets de transformation globale avec une approche axée sur la performance durable et l’innovation.

Alexandre Poser – Actuariat – Paris. Diplômé du cursus grande école de CentraleSupélec où il s’est spécialisé en mathématiques appliquées à la finance et au traitement du signal, de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers et d’un MBA à l’IAE de Paris, Alexandre Poser rejoint Forvis Mazars en 2015, où il débute sa carrière en tant qu’analyste quantitatif. Il devient Associé chez Forvis Mazars, spécialisé en finance quantitative et intervient pour un large panel de clients en modélisation des risques et valorisation d’actifs. Alexandre Poser développe également les services de son équipe connexes à l’exposition de ses clients à des risques émergents (actifs numériques, utilisation de modèles d’intelligence artificielle). Il a par ailleurs enseigné les mathématiques appliquées à la finance de marché à CentraleSupélec.

Laëtitia Rault – Conseil, Santé – Paris. Diplômée de l’EDHEC d’un MSC Management & Marketing en 2010, Laetitia Rault rejoint Forvis Mazars en 2016 en tant que Manager après avoir travaillé chez Sopra Steria Consulting et EQR Conseil. Laetitia Rault devient Associée chez Forvis Mazars, spécialisée dans la Santé, en particulier dans le numérique, la coordination interprofessionnelle et les parcours de santé.

Thierry Beltran – Expertise Comptable – Chambéry. Thierry Beltran a débuté sa carrière en 1992 et dirigeait le cabinet Safirec depuis 1998. A la suite de l’acquisition de Safirec par Forvis Mazars en janvier 2024, Thierry Beltran devient responsable du bureau de Chambéry. Son activité est tournée vers l’expertise comptable et le conseil aux entreprises auprès des PME et ETI. Son accompagnement vise majoritairement les groupes de sociétés aussi bien dans leurs besoins récurrents que ponctuels (acquisition, ingénierie financière, optimisation fiscale, etc.), les filiales françaises de groupes internationaux, les sociétés mères françaises avec des filiales à l'international et l’assistance comptable des directions financières.

Nicolas Bourgeois – Expertise comptable – Dijon. Diplômé d’expertise-comptable, Nicolas Bourgeois rejoint Forvis Mazars en 2002 à Besançon. Il dirige aujourd’hui le bureau de Dijon, et conseille les TPE et PME locales.

Philippe Favard – Expertise comptable, Paie – Paris. Expert-Comptable, Philippe Favard a rejoint Forvis Mazars en 2024, pour accompagner le développement des opérations d’externalisation de la paie, après une première partie de carrière chez EY.

Yaël Chiche – Fiscalité – Paris. Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité à l’Université Panthéon – Assas et d’un DESS en fiscalité internationale Paris II – HEC, Yaël Chiche débute sa carrière chez PwC avant d’intégrer EY Société d’Avocats. Avocate spécialisée en fiscalité internationale, elle accompagne depuis plus de 20 ans des groupes français et étrangers dans leurs stratégies de développement et de rationalisation. Yaël Chiche a également une très forte expérience dans le domaine des missions fiscales d’accompagnement à l’audit. Yaël Chiche a rejoint les équipes de Forvis Mazars Avocats en 2023 et est responsable des activités fiscales du secteur Santé – Pharmacie.

Vanessa Calderoni – Fiscalité – Lyon. Diplômée en droit des affaires et fiscalité (DJCE), Vanessa Calderoni a rejoint Forvis Mazars Avocats en 2023 en tant qu’Avocate Associée en qualité de responsable de l’activité Mobilité Internationale en France. Avec plus de vingt ans d’expérience, elle a travaillé chez EY Société d’Avocats et Deloitte Société d’Avocats avant de fonder le cabinet AIM Avocats spécialisé en Mobilité Internationale. Vanessa Calderoni accompagne les entreprises françaises et internationales de toutes tailles et secteurs sur tous les aspects de la Mobilité Internationale. Elle propose des solutions transversales couvrant l’immigration, le droit du travail, la sécurité sociale et la fiscalité personnelle, en collaboration étroite avec les autres expertises de Forvis Mazars (paie, conseil RH, fiscalité d’entreprise).

