Nomination | Berrylaw nomme Paul-Marie Schneider, Associé Le cabinet d'avocats Berrylaw, spécialisé en droit des affaires vient de promouvoir Paul-Marie Schneider en qualité d'Associé. Paul-Marie Schneider a rejoint Berrylaw en janvier 2021 pour renforcer le département droit fiscal et du patrimoine.





Paul-Marie continuera ainsi d’apporter une vision et des compétences en fiscalité patrimoniale, expertise essentielle pour la clientèle du cabinet. Berrylaw compte en effet parmi ses clients de nombreux groupes familiaux, ainsi que des fonds d’investissement, des dirigeants et porteurs de projets dont les dossiers impliquent le plus souvent des enjeux patrimoniaux structurants.



A ce titre, Paul-Marie intervient en matière de transmission d’entreprises et d’accompagnement de fondateurs, dirigeants ou managers dans leurs projets entrepreneuriaux (structuration de holdings animatrices, négociation de pactes et de protocoles de gouvernance, mise en œuvre de Pacte Dutreil et plus largement organisation de transmissions intra-familiales ou encore de LBO). Il gère aussi les contrôles fiscaux et obligations déclaratives de ses clients personnes physiques.



Autant de dossiers qu’il traite en étroite collaboration avec les équipes M&A, de droit social et de droit immobilier du cabinet.



Paul-Marie Schneider assiste également une clientèle privée résidente ou non résidente en matière de fiscalité internationale (résidence fiscale, revenus et patrimoines étrangers, succession internationales, trusts, statut des impatriés et expatriés…). Les artistes et sportifs sont particulièrement concernés par ces sujets internationaux.



Delphine Bariani souligne : « La nomination de Paul-Marie en tant qu’associé témoigne à la fois de la volonté de Berrylaw d’offrir à notre clientèle une offre complète, tant les sujets patrimoniaux sont étroitement liés aux opérations sur le capital privé, ADN du Cabinet, mais aussi de notre volonté de poursuivre l’intégration de jeunes associés. C’est aussi et surtout la reconnaissance du travail que Paul-Marie effectue à nos côtés depuis janvier 2021 et de son investissement au sein de notre équipe fiscale. Nous sommes heureux de pouvoir le compter dorénavant parmi nos associés. »



La nomination de Paul-Marie intervient quelques mois seulement après l’arrivée de Jérôme Majbruch et Romain Franzetti en M&A et Private Equity, et de Paula Frias-Nahmias en immobilier.



Eléments biographiques

Paul-Marie est titulaire d’un Master II Droit des Affaires et Fiscalité & DJCE de l’Université Lyon III. Il a obtenu son CAPA au mois d’octobre 2012.

Il a successivement exercé au sein des cabinets STC Partners, puis Hoche Société d’Avocats entre 2012 et 2014 avant de retourner au sein du cabinet STC Partners entre 2015 et 2020, date à partir de laquelle il a développé sa clientèle.



A propos de BERRYLAW

BERRYLAW est un cabinet d’avocats, dédié au droit des affaires, composé de professionnels expérimentés et reconnus dans leurs domaines d’expertise.

BERRYLAW défend les intérêts d’entrepreneurs, dirigeants, actionnaires et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de leurs opérations structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou d’ordre patrimonial.

Les avocats de BERRYLAW travaillent dans un environnement international et ont tissé des relations solides et pérennes avec de nombreux confrères à l’étranger qui leur permettent d’accompagner leurs clients dans tous leurs projets de développement.

En 2021, le cabinet s‘est allié au cabinet Farthouat Avocats, réputé depuis 50 ans dans le domaine du contentieux civil et pénal. Par cette alliance, les associés des deux structures combinent l’expertise transactionnelle, l’approche conseil et l’expérience des contentieux complexes.

BERRYLAW

