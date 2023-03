Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Banque Hottinguer annonce l’arrivée d’Isabelle de VERNON et de Jérémy BLACKWELL en qualité de Directeurs Banque Hottinguer, établissement bancaire français indépendant, renforce son activité de Banque Privée et ses expertises internationales et tech avec la nomination d’Isabelle de VERNON et de Jérémy BLACKWELL.

Isabelle de VERNON, 57 ans, est titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires obtenue à l’Université de Paris XI–Sceaux, complétée par un 3è cycle en Gestion à l’ISG et est certifiée RDR level 4 auprès du Chartered Insurance Institute. Elle a plus de 30 ans d’expérience en Banque Privée, en France et à l’international. Isabelle a successivement travaillé en tant que Gérant de fortune au sein de la Banque Transatlantique à Paris et à Londres. Auparavant, elle a été Banquier Privé chez Fideuram Wargny et Neuflize, puis a développé une clientèle d’entrepreneurs au sein des équipes HNWI d’UBS. Elle a

également collaboré au pôle Corporate Banking d’ABN Amro et a commencé sa carrière chez HSBC en tant que Chargée de clientèle Grandes Entreprises. Chez Banque Hottinguer, elle aura notamment pour mission de conseiller ses clients privés à Paris et à Londres en tant que Directeur au sein des équipes de Gestion Privée.



Jérémy BLACKWELL, 37 ans, est spécialiste du secteur de la tech et de l’entrepreneuriat.

Titulaire d’une licence d’Ingénierie Banque Finance Assurance et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université Paris Dauphine, il a débuté sa carrière à la Société Générale, en tant qu’Ingénieur Patrimonial, puis chez HSBC comme banquier privé. Il a 15 ans d’expérience en Gestion Privée ainsi qu’en tant que business angel & board member. Jérémy a investi dans plus de 30 startups. Auparavant, il a été au service des cadres dirigeants, tant en France qu’à l’étranger, au sein de la Banque Transatlantique.

Il a également créé un pôle dédié aux Tech Entrepreneurs, afin de les accompagner en Gestion de Fortune. Jérémy rejoint, en tant que Directeur, les équipes de Gestion Privée de Banque Hottinguer où il conseillera une clientèle d’entrepreneurs et dirigeants.



L’activité Banque Privée de Banque Hottinguer, dirigée par Gary HERRMANN, Président directeur général, s’appuie désormais sur une équipe de 22 professionnels pour proposer à ses clients un accompagnement patrimonial sur mesure.



À propos de Banque Hottinguer

Fondée en 1786, Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois métiers : la banque privée, la gestion d’actifs et le corporate finance.

Banque Hottinguer conseille ses clients privés, dont des chefs d’entreprises, dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine et ses clients industriels ou fonds de private equity dans leurs opérations de fusion acquisition, levée de fonds et financement. Son accompagnement s'appuie sur une approche résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. Au 31 décembre 2022, la Banque Hottinguer, composée de près de 100 collaborateurs,

comptait plus de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Banque Hottinguer

, 57 ans, est titulaire d’une maîtrise en Droit des Affaires obtenue à l’Université de Paris XI–Sceaux, complétée par un 3è cycle en Gestion à l’ISG et est certifiée RDR level 4 auprès du Chartered Insurance Institute. Elle a plus de 30 ans d’expérience en Banque Privée, en France et à l’international. Isabelle a successivement travaillé en tant que Gérant de fortune au sein de la Banque Transatlantique à Paris et à Londres. Auparavant, elle a été Banquier Privé chez Fideuram Wargny et Neuflize, puis a développé une clientèle d’entrepreneurs au sein des équipes HNWI d’UBS. Elle aégalement collaboré au pôle Corporate Banking d’ABN Amro et a commencé sa carrière chez HSBC en tant que Chargée de clientèle Grandes Entreprises. Chez Banque Hottinguer, elle aura notamment pour mission de conseiller ses clients privés à Paris et à Londres en tant que Directeur au sein des équipes de Gestion Privée.37 ans, est spécialiste du secteur de la tech et de l’entrepreneuriat.Titulaire d’une licence d’Ingénierie Banque Finance Assurance et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université Paris Dauphine, il a débuté sa carrière à la Société Générale, en tant qu’Ingénieur Patrimonial, puis chez HSBC comme banquier privé. Il a 15 ans d’expérience en Gestion Privée ainsi qu’en tant que business angel & board member. Jérémy a investi dans plus de 30 startups. Auparavant, il a été au service des cadres dirigeants, tant en France qu’à l’étranger, au sein de la Banque Transatlantique.Il a également créé un pôle dédié aux Tech Entrepreneurs, afin de les accompagner en Gestion de Fortune. Jérémy rejoint, en tant que Directeur, les équipes de Gestion Privée de Banque Hottinguer où il conseillera une clientèle d’entrepreneurs et dirigeants.L’activité Banque Privée de Banque Hottinguer, dirigée par Gary HERRMANN, Président directeur général, s’appuie désormais sur une équipe de 22 professionnels pour proposer à ses clients un accompagnement patrimonial sur mesure.À propos deFondée en 1786, Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois métiers : la banque privée, la gestion d’actifs et le corporate finance.Banque Hottinguer conseille ses clients privés, dont des chefs d’entreprises, dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine et ses clients industriels ou fonds de private equity dans leurs opérations de fusion acquisition, levée de fonds et financement. Son accompagnement s'appuie sur une approche résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. Au 31 décembre 2022, la Banque Hottinguer, composée de près de 100 collaborateurs,comptait plus de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Nominations | Serena nomme Émilie Benayad et Sébastien Le Roy aux postes de Partner. Nomination | Allen & Overy nomme Guillaume Isautier Associé Nomination | Apax nomme Annick Bitoun, Associée Debt Capital