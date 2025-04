Finyear Nomination | Arkwood annonce l'arrivée de Béatrix Zilbertsein en tant qu'Associée Arkwood, cabinet d'avocats, annonce la nomination de Béatrix Zilberstein qui renforce sa pratique en contentieux fiscal et consolide sa place de leader de la fiscalité patrimoniale.

Béatrix Zilbertsein, associée chez arkwood Béatrix accompagne depuis plus de 20 ans une clientèle de particuliers dans leurs problématiques juridiques et fiscales complexes, tant en matière de structuration et transmission de patrimoine que de contentieux fiscal patrimonial.



Forte d’une expérience de plus de 16 ans au sein de la direction nationale technique fiscale de FIDAL, où elle était associée, Béatrix a contribué à l’élaboration de la doctrine du cabinet, au suivi de dossiers stratégiques, tant en conseil qu’en contentieux, et à la formation d’avocats sur l’ensemble des sujets de fiscalité patrimoniale : IFI, droits d’enregistrement, impôt sur le revenu, abus de droit, démembrement, pactes Dutreil…



Avant de devenir avocate, Béatrix était juriste-consultante au CRIDON Bordeaux-Toulouse au service des notaires, puis a exercé comme notaire-assistant, développant une expertise pointue en matière de sociétés familiales et de structuration juridique.



Elle apporte à l’équipe et à la clientèle du cabinet son expertise technique nourrie par des années de veille et de travail tant sur la doctrine que sur des dossiers complexes. Son ambition, qui rejoint celle des associés d’Arkwood, est de réfléchir aux outils, de se montrer ensemble chaque jour plus inventifs dans les dossiers, notamment contentieux, pour renforcer encore le leadership du cabinet.



Béatrix Zilberstein est diplômée d'un DEA de droit privé fondamental de l'Université Montpellier 1.



Elle a débuté sa carrière au service des notaires au CRIDON Bordeaux-Toulouse (aujourd’hui CRIDON Sud-Ouest) pendant une dizaine d’années, puis a ensuite exercé comme notaire assistant.



En 2008, elle rejoint la direction technique du département fiscal de Fidal et a prêté serment en 2010.



Elle a mené, et ce jusqu’en 2022, des activités d’enseignement dans les masters en fiscalité des universités Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris Est Créteil. Elle a participé à la création du Lexis Pratique Fiscal aux éditions LexisNexis et codirige la rubrique « Eléments du patrimoine » de la revue IP des éditions JFA.



« A ce stade de mon parcours, j’avais envie d’évoluer et de retrouver l’émulation d’un cabinet entrepreneurial. Arkwood est un formidable outil de travail et de développement pour ses associés et toutes ses équipes. Je me réjouis vraiment de rejoindre ce collectif, et de pouvoir contribuer à son développement avec mes compétences techniques, en nourrissant le « knowledge » d’Arkwood, en participant à la formation continue des collaborateurs, et en partageant avec tous ma passion pour notre pratique ! »

Stéphanie Auféril, cofondatrice du cabinet en 2015 : « J’ai rencontré Béatrix lors de tables rondes sur la fiscalité patrimoniale que nous avons animées ensemble. Au-delà de ses compétences techniques précieuses et de très haut niveau, elle partage notre vision du métier d’avocat qui place la compréhension des enjeux humains et la défense des intérêts de nos clients au cœur de notre approche. Nous nous réjouissons de l’accueillir et de poursuivre avec elle, l’histoire d’Arkwood qui a commencé il y a 10 ans. »

à propos d'Arkwood



Arkwood Arkwood, un cabinet d'avocats fiscalistes dédié à la clientèle privée.

