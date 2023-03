Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Allen & Overy nomme Guillaume Isautier Associé Allen & Overy renforce ses activités en Corporate/M&A avec l’arrivée de Guillaume Isautier en qualité d’associé

Guillaume Isautier et de son équipe. Guillaume Isautier rejoindra en qualité d’associé la pratique Corporate.



Spécialiste reconnu des Fusions & Acquisitions en France et à l’international, Guillaume conseille des clients nationaux et internationaux dans une grande variété d'opérations, notamment les acquisitions ou cessions de sociétés cotées et non cotées, les fusions stratégiques et joint-ventures. Sa pratique couvre un large éventail de secteurs d’activité, incluant les services financiers, l'énergie, les biens de consommation et les télécommunications. Il représente également régulièrement des fonds d'investissement dans le cadre d'opérations de LBO.



La nomination de Guillaume Isautier permet à Allen & Overy de poursuivre son développement en consolidant sa position d’acteur majeur des Fusions-Acquisitions et du Private Equity, ainsi que son implantation sur le marché parisien.



Guillaume Isautier rejoint Allen & Overy accompagné de son équipe comprenant Martin Chassany, counsel, et Gaspard Bastien-Thiry*, collaborateur senior.



Hervé Ekué, Managing Partner d’Allen & Overy à Paris déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume dans notre équipe pour nous aider à continuer à élargir notre offre en France et à l’international. Sa solide expérience et sa compréhension approfondie du secteur financier, combinées à son expertise technique et son réseau viendront compléter notre offre existante et nous permettront de fournir à nos clients le meilleur service ainsi que les meilleures solutions possibles sur ce marché dynamique. »



« L’arrivée de Guillaume et de son équipe reflète notre ambition stratégique de développer notre practice Corporate à Paris et de renforcer notre position de cabinet de tout premier plan pour les transactions complexes et innovantes en France et à l’étranger. Guillaume contribuera également activement aux développements du groupe mondial dédié au Private Equity, qui s'étend à travers l'Europe, l'Asie, les États-Unis et le Moyen-Orient. », complète Frédéric Moreau, Associé, responsable du département Corprate/M&A au sein du bureau de Paris.



« Je suis ravi de rejoindre Allen & Overy et d’apporter mon expertise aux clients de la firme. Je me réjouis également de la perspective de travailler avec les équipes réputées du cabinet en France et à travers le monde. », commente Guillaume Isautier.



Avec plus de 880 avocats au sein de sa pratique Corporate, présents dans plus de 40 bureaux, Allen & Overy dispose d’un positionnement inégalé sur le marché.



Guillaume Isautier est diplômé de l'Université Paris X-Nanterre (DESS Droit du Commerce International et de la Golden Gate University (LL.M. fiscalité). Il a débuté sa carrière au sein du cabinet d'avocats français Siméon & Associés (1998-1999). Il rejoint le bureau parisien de Shearman & Sterling en 1999 où il est promu counsel en 2010 et associé en 2011. Il a été responsable de la pratique M&A en France entre 2016 et 2022 et Managing Partner du bureau en 2021 et 2022.



* Gaspard Bastien-Thiry rejoindra Allen & Overy de manière légèrement décalée par rapport au reste de l’équipe.



À propos d’Allen & Overy

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires d’environ 5 650 personnes, dont 580 associés, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 35 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : fusions & acquisitions, banque et finance, marchés de capitaux internationaux, contentieux, arbitrage international, propriété intellectuelle, restructuring, fiscalité, droit public et droit de l’environnement, droit social, droit de la concurrence et droit européen, droit immobilier, innovation et digital.

www.allenovery.com

Allen & Overy poursuit le développement de ses activités en France avec l'arrivée, le 03 avril 2023, de Guillaume Isautier et de son équipe.

