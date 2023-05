Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | AXA IM nomme Marie Luchet en qualité de Head of ESG & Sustainability AXA Investment Managers (AXA IM) annonce aujourd'hui la nomination de Marie Luchet en qualité de Head of ESG & Sustainability chez AXA IM Prime, à compter du 16 mai 2023.





S’inscrivant dans le cadre de la stratégie de durabilité d’AXA IM, Marie sera responsable de celle d'AXA IM Prime, notamment de l'intégration de critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la prise de décision en matière d'investissement, dans la sélection des fonds et des gestionnaires d'actifs, ainsi que dans le reporting et la conception des produits.



Commentant l’arrivée de Marie Luchet, Pascal Christory a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Marie pour piloter le développement d'AXA IM Prime en matière d'ESG, en ligne avec les feuilles de route du Groupe AXA et d’AXA IM en matière de durabilité. Forte de sa vingtaine d’années d'expérience dans le domaine de la finance durable et de la responsabilité sociale des entreprises, Marie jouera un rôle déterminant dans la poursuite du déploiement de notre stratégie dans ces domaines. Elle promouvra l'ESG dans toute l'entreprise, levier essentiel pour l’innovation et la création de valeur d’AXA IM Prime, au bénéfice de nos clients. »



Marie Luchet

Avant de rejoindre AXA IM Prime, Marie Luchet dirigeait depuis 2022 la stratégie ESG pour l'Europe et le Royaume-Uni d'ACA Group, le cabinet de conseil en risques et conformité, et conseillait les investisseurs des marchés privés américains, anglais et européens sur leurs stratégies ESG, et leur obligations réglementaires et de reporting.

Auparavant, elle a travaillé au sein des Principles for Responsible Investment (UN PRI) entre 2016 et 2022, d'abord en tant que responsable pour la France et l'Europe du Sud au sein de l'équipe des relations avec les investisseurs de 2016 à 2019, puis en qualité de directrice pour l'Europe continentale.

Marie a également occupé le poste de Responsable de la recherche et du développement ISR chez ECOFI Investissements de 2010 à 2016. Plus tôt dans sa carrière, Marie a été analyste ESG sell-side chez CIC Market Solutions entre 2006 et 2008. Elle a commencé sa carrière en 2001 chez PSA Peugeot Citroën en qualité de juriste en droit de l’environnement avant de devenir Responsable du développement durable.

Marie est titulaire d’un Master en sciences de l'environnement de l'Université du Kent au Royaume-Uni et d’un DEA en droit de l'environnement de l'Université Paris - Panthéon Sorbonne.



A propos d’AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète.

Avec environ 842* milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin mars 2023, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs alternatives et traditionnelles.

AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 489 milliards d’euros d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin décembre 2022.

Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise en passant par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur à nos clients grâce à des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et l’environnement.

A fin décembre 2022, AXA IM emploie plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, répartis dans 24 bureaux et 18 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.

AXA IM



