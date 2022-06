Nicolas Molins, Card specialist, rejoint la plateforme de finance embarquée LinkCy en tant que Product Owner chez LinkCy Première plateforme de finance embarquée à avoir déposé un dossier PSAN, LinkCy accélère son développement et s’attache à construire une équipe de talent. Nicolas Molins, ancien Product Owner chez Treezor, est le deuxième alumni d’une fintech de renom à rejoindre les rangs de l’innovante start-up.

UN PROFIL SPÉCIALISÉ PAIEMENT



D’une formation d’ingénieur spécialisé en Monétique, Nicolas Molins est devenu un expert du paiement et des cartes: après avoir fait ses armes pendant plusieurs années à conseiller différents acteurs de la monétique chez Galitt, il travaille auprès du géant français de la sécurité et de la biométrie Idemia. Il devient en 2019 le tout premier Product Owner de l’équipe Card chez Treezor, plateforme de Banking as a Service française qui a participé à l'essor de grands noms du monde financier comme Lydia, Qonto et Shine.



Avec pour mission de fiabiliser l'activité émission carte au sens large, il met en place plusieurs évolution techniques et stratégiques majeures durant 3 ans, qui lui forgent une vision pointue du fonctionnement et marché des fintechs et néo banques.



“Participer aux débuts de l'aventure LinkCy, au sein d'une équipe ambitieuse, m'intéresse énormément. Je pense pouvoir apporter mon expérience dans le milieu de la carte, ainsi que ma curiosité et compréhension de l'ensemble du monde du paiement et des actifs numériques. Mon objectif est de rendre disponible les meilleurs produits de finance embarquée, avec l'expérience client la plus fluide possible et ainsi permettre un time to market en quelques semaines seulement.” commente Nicolas Molins, Product Owner chez LinkCy.



LINKCY, LA START-UP QUI RECRUTE



Après avoir construit les premières briques et contribué au succès de Treezor, un des BaaS historiques français, Nicolas rejoint LinkCy, une plateforme de finance embarquée de seconde génération. LinkCy permet aux fintech, digital asset, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers à leur offre très simplement et en un temps record. S’appuyant sur une licence d'établissement de monnaie électronique, la start-up est le premier acteur à assumer la responsabilité des enjeux de conformité et de compliance de ses clients auprès des autorités régulatrices.



En plein développement, LinkCy veut renforcer sa place d’acteur incontournable de la finance embarquée avec sa stratégie de mutualisation de ses ressources. Pour 2022, elle est à la recherche de nombreux profils, notamment d’experts en tech, paiement et de développeurs.



A propos de LinkCy :

Nouvel acteur de l’embedded finance, LinkCy permet aux fintech, digital asset, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers et de fidélité à leur offre très simplement et en un temps record.

Offrir des comptes (IBAN, UK et US) et des cartes de paiement (Visa / Mastercard) sous sa propre marque à ses utilisateurs/employés devient possible en seulement quelques jours, contre 12 à 18 mois de développement technique et réglementaire actuellement.

Une seule slack technique (petit plus : crypto-friendly), connectée avec les fournisseurs les plus performants d’Europe pour une intégration complète au service du client. LinkCy assume entièrement les enjeux de conformité ainsi que l'offre internationale (SWIFT, Multi-Currencies, UK-BACS, UK-FASTER, US-ACH, SG-FAST, AU-DE…) Une mutualisation des coûts techniques, humains, et réglementaires pour un temps de mise sur le marché éclair et une gestion simplifiée.



