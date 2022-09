Nicolas Dupouy, ex Tech Lead indépendant rejoint LinkCy en tant que Chief Technical Officer

En rejoignant la fintech en tant que Chief Technical Officer, Nicolas Dupouy apporte sa vision et ses compétences web capitales, peaufinées chez les plus grands financiers.

4 postes de développeurs sont à pourvoir à ses côtés.



DÉVELOPPER LE MEILLEUR PRODUIT DE FINANCE EMBARQUÉE



Ingénieur en informatique diplômé d’un master obtenu à EPITA, Nicolas Dupouy possède une forte expérience de plus de 15 ans dans le développement web (back, front & mobile). Indépendant, il travaille en collaboration avec de grandes entreprises en tant que Tech Lead et développeur. Parmi ces entreprises : Natixis, BNP, CACEIS, Amundi, Control Union, et plus dernièrement, la Société Générale où il réalise le développement d'une plateforme web d'exploitation des résultats et participe à la réalisation d'un Data Lake. Curieux et attiré par les technologies de pointe, Nicolas Dupouy saisit l’opportunité de travailler sur un panel de projets très large et disruptif en adhérant au projet LinkCy.



“Rejoindre LinkCy c’est pour moi l’occasion d'intégrer une équipe ambitieuse, de mettre à profit mes connaissances et mon expertise dans le développement et surtout, de me frotter à de nouveaux challenges techniques et des cas d’usage véritablement novateurs. Je pense pouvoir apporter ma curiosité et ma recherche constante d’amélioration dans le but de faciliter l’accès aux meilleurs produits de finance

embarquée, avec l'expérience client la plus fluide possible” commente Nicolas Dupouy, Chief Technical Officer chez LinkCy.



LINKCY, LA START-UP AMBITIEUSE QUI RECRUTE



LinkCy permet aux fintech, plateformes crypto, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers à leurs offres très simplement et en un temps record. S’appuyant sur deux licences d'Établissement de Monnaie Électronique en Europe et au UK, LinkCy joue un rôle de pionnier en assurant notamment la responsabilité des enjeux de conformité et de compliance de ses clients auprès des autorités régulatrices.



En fort développement, la start-up LinkCy recherche à agrandir son pôle Tech afin de mettre en application ses nombreux projets, basés sur une stratégie de mutualisation de ressources et d’imbrications techniques : elle recherche 4 développeurs full stack pour la rejoindre dès maintenant, à qui elle propose de se pencher sur des langages et technologies innovantes (AWS, Kubernetes, Kotlin, React Native, Blockchain).



De quoi renforcer la souplesse et la puissance de LinkCy, qui reposent sur son maillage d’outils, d'équipes

techniques hautement compétentes et de contrats déjà intégrés, pour une mise sur le marché défiant tout l’écosystème BaaS classique.

De nombreux postes seront également à pourvoir en 2023.



A propos de LinkCy :

Acteur de l’embedded finance nouvelle génération, LinkCy permet aux fintech, plateformes crypto, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers et de fidélité à leur offre très simplement et en un temps record.

Offrir des comptes (IBAN, UK et US) et des cartes de paiement (Visa / Mastercard) sous sa propre marque à ses utilisateurs/employés devient possible en seulement quelques jours, contre 12 à 18 mois de développement technique et réglementaire actuellement.

Une seule stack technique (petit plus : crypto-friendly), connectée avec les fournisseurs les plus performants d’Europe pour une intégration complète au service du client. LinkCy assume entièrement les enjeux de conformité ainsi que l'offre internationale (SWIFT, Multi-Currencies, UK-BACS, UK-FASTER, US-ACH, SG-FAST, AU-DE…) Une mutualisation des coûts techniques, humains, et réglementaires pour un temps de mise sur le marché éclair et une gestion simplifiée.