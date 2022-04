Nexthink nomme Roberto Simon au poste de Directeur Financier Groupe dans un contexte de forte croissance

Nexthink, leader du pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs (DEX), annonce aujourd'hui la nomination de Roberto Simon au poste de Directeur Financier. Dans cette mission, Roberto supervisera les finances du groupe dans un contexte de forte croissance et d'accélération de sa démarche sociétale et environnementale (RSE). Cette nomination intervient en effet alors que Nexthink dépasse ses prévisions de croissance, affichant des revenus récurrents annuels en hausse de 42 % au niveau global et 15 millions de postes de travail embarquant la solution Nexthink.



« Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos clients pour le témoignage de leur confiance et leur intérêt renouvelé dans nos solutions de gestion de l'expérience numérique de leurs collaborateurs », déclare Pedro Bados, co-fondateur et CEO de Nexthink. « L'expérience décisive de Roberto dans le développement d'entreprises technologiques à forte croissance en fait la personne idéale. Nous sommes honorés de l'accueillir et j'ai hâte de collaborer avec lui sur les futures grandes étapes qui attendent Nexthink. »



Au cours des 15 dernières années, Roberto a dirigé les équipes financières, supervisé les opérations informatiques et géré la croissance organique de plusieurs sociétés à travers le monde. Durant sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de Directeur Financier pendant 6 ans chez WEX, une société internationale de paiements B2B, ainsi que pendant 3 ans chez The Colomer Group, une entreprise de cosmétiques qu'il a accompagnée au cours de son acquisition par Revlon. Après ce rachat, Roberto a été promu Directeur Financier de Revlon inc.



« Depuis deux ans, le développement des entreprises qui privilégient l'expérience numérique de leurs collaborateurs s'est incroyablement accéléré. Cette tendance déclenche une croissance rapide d'entreprises comme Nexthink, ce qui se confirmera encore plus dans le cadre du développement et de la pérennisation du travail hybride », a déclaré Roberto Simon. « Je suis ravi de rejoindre Nexthink dans cette phase d'essor et d'accompagner les équipes dans la continuité du succès des opérations à venir. »



À propos de Nexthink

Nexthink est le leader mondial des logiciels de pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs. Offrant une visibilité sans précédent sur l'expérience technologique au quotidien, Nexthink permet aux directions informatiques de passer d'une résolution réactive des dysfonctionnements IT à une optimisation continue et proactive de l'expérience. Les solutions Nexthink accompagnent plus de 1 000 clients à travers le monde dans la création d'expériences numériques optimales pour plus de 13 millions de collaborateurs. Basée à Lausanne en Suisse et à Boston, dans le Massachusetts, Nexthink compte 9 bureaux à travers le monde.

www.nexthink.com/fr/