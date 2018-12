Nexthink lève 85 millions de dollars pour aider les entreprises à améliorer l’expérience digitale de leurs collaborateurs

Nexthink®, leader de la catégorie des logiciels de gestion de l’expérience digitale en entreprise, annonce aujourd’hui l’obtention d’un financement de 85 millions de dollars. Cette levée de fonds a été menée par Index Ventures. Elle inclue la participation des investisseurs existants Highland Europe, Forestay Capital, VI Partners, Auriga Partners, Galéo Capital, et celle des nouveaux investisseurs TOP Funds et Olivier Pomel, co-fondateur et CEO de Datadog.



Au cours des dernières années, Nexthink a connu une croissance exponentielle pour se positionner aujourd’hui comme le leader dans la catégorie de la gestion de l’expérience digitale des collaborateurs. Sa technologie innovante permet aux équipes informatiques de gagner en proactivité grâce à une visibilité en temps réel sur la santé des services IT, le recueil contextualisé du feedback des utilisateurs et l’automatisation des actions de remédiation. Les clients Nexthink ont pu constater une réduction du nombre d’incidents IT qui impactaient négativement leurs utilisateurs, et par voie de conséquence, une baisse des coûts de support et moins de frustration pour les utilisateurs. La plateforme produit des métriques temps réel à l’échelle de tous les postes de travail pour mieux accompagner la transformation de la Digital Workplace.



La technologie Nexthink a été déployée globalement sur 7 millions de postes de travail dans 900 comptes - parmi lesquels Safran, Commerzbank, Adobe, Tiffany & Co., Wipro, Advocate Heathcare, BlackRock, SEGA HARDlight, Vitality, et Western Union, dans le but d’optimiser l’expérience digitale des collaborateurs à l’échelle de toute l’entreprise.



Ces fonds seront utilisés pour accélérer l’essor commercial de Nexthink, soutenir l’amélioration continue de sa plateforme de gestion de l’expérience digitale, et alimenter sa croissance internationale sur des marchés clés, y compris les Etats-Unis.



Dans un rapport récent consacré à l’expérience des collaborateurs dans l’environnement de travail, Forrester Research a déclaré que : “L’EX [Employee eXperience] joue un rôle primordial dans le recrutement et la rétention des collaborateurs, ce qui en fait aujourd’hui un facteur de compétitivité. Un environnement de travail de qualité contribue de manière significative à la satisfaction des collaborateurs. L’un des indicateurs de cette satisfaction est notamment le sentiment d’être équipé avec des outils et des technologies qui permettent d’accomplir un travail utile de manière efficace."



Nexthink annonce également que Neil Rimer, associé et fondateur d’Index Ventures, a rejoint son conseil d’administration. « Les entreprises se recentrent sur leurs collaborateurs, convaincues que le talent de leur force de travail est leur actif le plus précieux et qu’une expérience satisfaisante entretient l’attractivité de leur marque. En mesurant proactivement la performance des systèmes et des services IT du point de vue de ceux qui les consomment, Nexthink élimine les déboires numériques dont beaucoup de collaborateurs font l’expérience presque chaque jour. » commente Neil Rimer. « A partir de ce constat, Pedro Bados et son équipe ont bâti une proposition de valeur convaincante et ont donné naissance à un éditeur pionnier d’une catégorie vouée à une forte croissance dans les années futures. »



Selon International Data Corporation (IDC), l’investissement consenti par les entreprises pour soutenir les initiatives de transformation numérique avoisinera deux trillions de dollars par an d’ici à 2022. Les entreprises modifient leur business model en profondeur et repensent la façon dont leurs collaborateurs s’acquittent de leurs tâches. Une visibilité en temps réel sur la santé des services et des technologies que les collaborateurs consomment au quotidien est indispensable pour résoudre rapidement les problèmes de nature informatique avant qu’ils n’affectent leur capacité à faire leur travail. Grâce à la plateforme de gestion de l’expérience digitale de Nexthink, les équipes informatiques tirent parti de l’automatisation pour réagir immédiatement aux perturbations et s’assurer que les programmes de transformation digitale portent leurs fruits, sans pour autant pénaliser l’expérience des collaborateurs, ou la productivité en général.



“Délivrer des services de qualité aux utilisateurs est la mission principale des départements informatiques. Beaucoup peinent à s’acquitter de cette mission tout en gardant la maîtrise de leurs coûts. Ce dilemme est accentué par l’exigence des utilisateurs qui attendent un niveau élevé de qualité des systèmes IT dans leur environnement de travail. Nous pensons que la réponse réside dans la capacité à placer les utilisateurs au centre de la chaîne de valeur de l’IT. Nous proposons aux départements informatiques une plateforme puissante pour y parvenir. » déclare Pedro Bados, co-fondateur et CEO de Nexthink. « Nous prévoyons de mettre ces fonds au service de l’expansion de Nexthink sur ses marchés clés et de nos efforts de développement. »



En évitant les pertes de productivité consécutives à des dysfonctionnements de l’IT, Nexthink permet à ses clients d’améliorer l’efficacité de leur équipe informatique et de stimuler le rendement de leurs collaborateurs à travers une expérience digitale optimisée.



A propos de Nexthink

Nexthink est un éditeur de logiciel leader dans la catégorie de la gestion de l’expérience digitale (Digital Experience Management). En optimisant l’expérience des collaborateurs en continu, Nexthink permet d’améliorer significativement la productivité de la Digital Workplace. Outil de gouvernance des programmes de transformation, Nexthink associe l’analyse temps réel de l’activité sur tous les postes de travail, la collecte du ressenti des utilisateurs et la capacité d’automatiser des actions pour aider les départements informatiques à mieux répondre aux enjeux de la Digital Workplace. www.nexthink.com