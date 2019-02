Neuraxpharm vient d’acquérir Farmax pour accroître sa présence stratégique paneuropéenne en Europe centrale et orientale

Le 1er février 2019, Neuraxpharm, l’une des principales sociétés pharmaceutiques européennes spécialisée dans le traitement des troubles du système nerveux central (SNC), vient tout juste de finaliser l’acquisition de Farmax, une société pharmaceutique spécialiste du SNC, issue de SVUS Pharma.



Située à Hradec Králové, en République tchèque, Farmax faisait partie de la division commerciale de SVUS Pharma. Elle compte un important réseau de distribution en République tchèque, en Slovaquie et, dans une moindre mesure en Hongrie. Cette société se concentre sur la vente et la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques de marque ou non, en concentrant ses efforts sur les troubles du SNC, avec un médicament comme le Zolpinox®. Farmax commercialise également en vente libre des produits nutraceutiques bien-connus, comme Preventan® ou Maxicor®.



En tant que nouveau membre du Groupe, la société Farmax a été renommée Neuraxpharm Bohemia et commercialisera désormais ses produits sous la marque Neuraxpharm. Tirant profit de sa propre force de vente en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie, Neuraxpharm Bohemia prévoit d'offrir rapidement des produits nouveaux et différenciés aux patients locaux et aux professionnels de santé, en s’appuyant sur le large portefeuille de clients du groupe dans le domaine du SNC.



Le Dr Jörg Thomas Dierks, PDG de Neuraxpharm, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Farmax dans la famille Neuraxpharm. Nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera notre position de leader sur le marché européen du SNC et nous donnera un accès direct aux marchés des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), avec notre propre force de vente. Pénétrer dans la région des PECO constitue l'un des piliers de la stratégie de Neuraxpharm ; en effet, ces marchés offrent un potentiel de croissance attractif ».



Le Dr Lukáš Jirka, actuel directeur général de SVUS Pharma et désormais directeur général de Neuraxpharm Bohemia, a ajouté : « Je suis très fier du succès que rencontre SVUS Pharma en République tchèque et dans toute la région PECO. Je tiens à remercier la direction et les employés de SVUS Pharma pour leur dévouement et leur engagement. Je suis ravi de faire désormais partie d'une franchise européenne de premier plan spécialiste du SNC. Bien entendu, nous apporterons notre expertise dans le domaine du SNC afin de transformer le groupe en un acteur encore plus significatif sur le marché européen des traitements des troubles du SNC ».



Les modalités de l’accord n'ont pas été divulguées.



À propos de Neuraxpharm

Neuraxpharm est l’une des principales sociétés pharmaceutiques européennes spécialisées dans le traitement des troubles du système nerveux central (SNC) directement présente en Allemagne, Espagne, Italie, France, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie. Organisée en tant que groupe en 2016 et soutenue par des fonds conseillés par Apax Partners, Neuraxpharm, est l’un des leaders dans le domaine du SNC depuis plus de 30 ans.

Neuraxpharm développe et commercialise en Europe des produits pharmaceutiques et nutraceutiques de marque et génériques pour le SNC, offrant un large éventail de traitements efficaces, différenciés et abordables pour le SNC, destinés aux patients, aux professionnels de santé et aux partenaires de l'industrie.

Présente dans plus de 50 pays, Neuraxpharm produit également des formes pharmaceutiques et des principes actifs indiqués pour le SNC et les voies respiratoires.

neuraxpharm.com



À propos de SVUS Pharma

SVUS Pharma est l'un des leaders de la fabrication pharmaceutique sous contrat sur le marché tchèque. Fondée en 1923 et située à Hradec Králové, l'entreprise est spécialisée dans l'emballage et l'étiquetage pharmaceutique et offre des solutions éprouvées pour les projets d'emballage primaire et secondaire. L’association des capacités de SVUS Pharma permet de bénéficier d’un large éventail d'activateurs pour l'emballage et l’étiquetage primaires de capsules à enveloppe molle ou de gélules, mais aussi pour la formulation des formes solides et semi-solides des médicaments en vente libre, sur ordonnance ou des compléments alimentaires.

svus.cz/