Neoen annonce l’arrivée de Louis-Mathieu Perrin comme CFO

Il prendra le relais de Serge Stepanov, qui avait rejoint Neoen il y a exactement 5 ans, et qui a accompagné la croissance de Neoen et sa transformation en une société cotée.



Louis-Mathieu Perrin a été pendant 4 ans le CFO du groupe Direct Energie, dont la capitalisation boursière était de l’ordre de 2 milliards d’euros, et dont l’actionnaire de référence était Impala, l’actionnaire majoritaire de Neoen.



Cette transition, préparée, s’inscrit dans la continuité de l’histoire de Neoen, et intervient après la publication de résultats financiers qui ont montré la robustesse financière et la forte croissance de la société.



Louis-Mathieu Perrin déclare : « je rejoins Neoen avec enthousiasme. L’atteinte de la parité-réseau démultiplie aujourd’hui le potentiel des énergies renouvelables, et les perspectives de développement de la société sont immenses. Le succès de Neoen repose depuis 10 ans sur une capacité à conjuguer agilité et rigueur analytique, et cela restera au coeur de notre modèle de croissance. Les équipes financières de Neoen ont montré leur professionnalisme et leur dynamisme, et je suis heureux de venir oeuvrer avec elles à la réussite de ce groupe. »



Xavier Barbaro déclare : « nous nous réjouissons de l’arrivée de Louis-Mathieu Perrin, qui nous apporte son expertise des marchés de l’énergie et son expérience des sociétés cotées. Je remercie chaleureusement Serge Stepanov, dont la contribution au succès de notre société a été remarquable, notamment lors de notre introduction en bourse réussie. Notre société prend désormais toute sa place parmi les énergéticiens, tout en gardant son identité propre, celle d’un acteur indépendant et 100% renouvelable. Nous souhaitons bienvenue à Louis-Mathieu, avec qui nous continuerons à développer et à faire évoluer Neoen avec succès. »



À propos de Neoen

Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2,6 GW, Neoen est une société en forte croissance. La société est implantée en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, au Mozambique, en Jamaïque, au Portugal, aux Etats-Unis, en Finlande et en Colombie. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Début 2019, Neoen a lancé la construction de l’une des fermes solaires la plus grande (375 MWc) et la plus compétitive du Mexique. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au moins 5 GW en 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris.

