Natixis Payments et Visa lancent Xpollens, une solution complète de Payments in a box pour bénéficier des opportunités résultant de la DSP2

A l’occasion de Money 20/20 Europe, Natixis Payments et Visa présentent Xpollens, une offre de Payments in a box en marque blanche. Cette solution permet à ses clients d’intégrer facilement et en un temps record une gamme complète de services de paiement, de l’émission de cartes de paiement au paiement instantané en passant par la tenue de compte.



« L’objectif de Xpollens est d’abstraire la complexité liée à l’émission et la gestion de moyens de paiement pour permettre aux fintech, aux marchands et aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et leur expérience client et de profiter aisément des opportunités de business résultant de la mise en œuvre de la DSP2, » explique Pierre-Antoine Vacheron, CEO de Natixis Payments.



Une démarche de co-création reposant sur des expertises complémentaires



Natixis Payments est, au travers du groupe BPCE, le premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale (20 millions en 2018) et Visa est le leader mondial des paiements digitaux.



Natixis Payments et Visa partagent la même culture de l’innovation et une solide expertise dans l’intégration des dernières innovations et modes de paiement disponibles dans la zone euro. Les équipes des deux entreprises, réunies en « squads » pluridisciplinaires, bâtissent le projet en co-création avec chaque client, quelle que soit sa taille, en s’appuyant sur des méthodes agiles. Objectif : construire rapidement une solution personnalisée à chaque projet.



Actuellement en phase pilote, Xpollens s’adresse dans un premier temps aux fintech. Deux d’entre elles ont été sélectionnées début 2019 pour développer la gamme de services de l’offre aux côtés de Natixis Payments et de Visa : l’espagnol Coinscrap et le français Linxo.



Premier assistant financier sur mobile en France, Linxo souhaite offrir à ses clients la possibilité d’avoir un compte et une carte de paiement pour une offre de services augmentée : « grâce à Xpollens, nous allons émettre des cartes de paiement à la fois physiques et virtuelles, avec un suivi immédiat de ses dépenses via des notifications en temps réel. Nous répondons ainsi à la demande d’instantanéité de nos utilisateurs, en nous affranchissant des délais imposés par leur banque » explique Bruno Van Haetsdaele, CEO de Linxo.



Conformément à l’engagement de Xpollens, visant à assurer le déploiement de sa solution en 100 jours, ce processus de développement initié en mai 2019 aboutira à une offre commerciale testée par Linxo auprès de ses utilisateurs d’ici la fin de l’année.



Une course de vitesse pour conquérir de nouveaux consommateurs



« Aujourd’hui, le parcours client doit être fluide, facile, rapide et personnalisé... jusqu’au paiement, » rappelle Bill Gajda, SVP Strategic Partnerships Europe de Visa. « Mais proposer un service de paiement est une tâche complexe. Si la DSP2 permet aux acteurs d’offrir à leurs clients des services de paiement auparavant réservés aux acteurs bancaires traditionnels, elle leur impose également de nombreuses contraintes liées à la complexité réglementaire. Parvenir à répondre à chacune de ses acceptions locales est un véritable défi pour ces acteurs. Xpollens leur apporte la solution en leur fournissant les licences nécessaires et en assurant la tenue de compte de ces services de paiement. ».



Emission de cartes physiques et virtuelles, paiement sans contact et mobile, paiement instantané… autant de services que proposera Xpollens en marque blanche.



« Face à ces opportunités, les plus rapides à proposer un parcours client fluide en intégrant le paiement, se différencieront de leurs concurrents, » conclut Pierre-Antoine Vacheron, CEO de Natixis Payments. « Avec Xpollens, Natixis Payments et Visa répondent ainsi à une échelle paneuropéenne à l’évolution anticipée du marché en mettant au service de ces acteurs non bancaires leurs expertises, leurs plateformes et leurs innovations ».



A propos de Xpollens

Fruit de l’association début 2019 de Natixis Payments et Visa, Xpollens est une solution de Payments in a box proposant en marque blanche des services de paiements innovants aux fintech, aux marchands et aux entreprises.

Déployable en 100 jours, cette offre leur permet d’intégrer via des APIs des solutions personnalisées permettant de proposer à leur client un compte de paiement, des cartes physiques ou virtuelles, aux couleurs de leur marque, du paiement mobile, sans contact ou du paiement instantané ainsi que des notifications en temps réel sur les paiements. Vecteur de fidélisation client et d’engagement des employés, l’offre proposera aussi l’émission de cartes prépayées.



A propos de Natixis Payments

Natixis Payments offre des solutions sur mesure et orientées utilisateur au secteur du retail, aux entreprises, PME, pouvoirs publics, associations, institutions financières, fintechs et particuliers en Europe.

Au sein du Groupe BPCE, quatrième groupe bancaire de la zone Euro, Natixis Payments, s’appuie à la fois sur un socle technologique robuste, sur ses fintechs et ses équipes d’experts pour développer une gamme complète de solutions, en interne et avec des partenaires soigneusement sélectionnés. Elle intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, de l'émission à l'acquisition, de l'e-paiement aux portemonnaies électroniques, en passant par les cartes prépayées.

Première à opérer Apple Pay, Samsung Pay et le paiement instantané en France et premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale, Natixis Payments émet gère 22 millions de cartes et opère plus de 7 milliards de transactions par an.

Pour ses clients et leurs consommateurs Natixis Payments s’engage à construire chaque jour, de meilleures expériences de paiement.



A propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements digitaux. Notre mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé du marché, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre réseau de traitement mondial, permet un paiement fiable et sécurisé partout dans le monde et est capable de traiter plus de 65 000 transactions par seconde. L’innovation perpétuelle chez Visa est un catalyseur de croissance rapide pour le commerce connecté sur tous les terminaux, ainsi qu’un puissant vecteur pour un avenir sans espèce pour tous, partout. Alors que nous passons d’un monde matériel à un monde digital, Visa mobilise sa marque, ses produits, ses équipes, son réseau et sa taille pour redéfinir l’avenir du commerce.

Visa.fr



A propos de Linxo

Linxo est un assistant financier intelligent, disponible sur application mobile et site web, qui permet à chacun d’avoir une vue d’ensemble de ses finances et de simplifier la gestion de son argent (comptes, cartes bancaires, épargne, bourse, assurance-vie, épargne salariale, etc.). L’application et le service sont gratuits. Le service Linxo Premium annuel est disponible pour 29,99€/an et intègre notamment l’extension de garantie de 12 mois, le prévisionnel de découvert, la recherche multi-comptes illimitée dans l’historique, la création de catégories de dépenses et de revenus personnalisées. Avec plus de 2,5 millions de personnes ayant déjà installé et utilisé l’application Linxo en France depuis son lancement, l’application mobile s’est imposée comme une référence dans la gestion intelligente de son argent quel que soit le nombre de banques et de types de comptes détenus.