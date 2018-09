Natixis Payments choisit SWIFT pour les paiements instantanés

SWIFT a annoncé aujourd’hui avoir été choisi par Natixis Payments pour assurer la connectivité au système TIPS pour les paiements instantanés au sein de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).



« Pionnier du paiement instantané en France, Natixis a aussi pour ambition d’être leader des paiements instantanés dans la zone SEPA. Ainsi, être l’une des premières banques à se connecter à TIPS était une évidence pour nous. L’accès direct à TIPS via SWIFTNet Instant fait le plus de sens pour nous, car cela nous permet de tirer le meilleur parti de notre infrastructure SWIFT actuelle, de travailler avec un partenaire de confiance qui connaît notre métier des paiements, et d’offrir chaque jour à nos clients la meilleure expérience des paiements instantanés », indique Jean-Luc Thérond, Directeur Général Délégué, responsable Institutions Financières & Processing de Natixis Payments.

Acteur majeur du processing pour les institutions financières, des solutions de paiement digital pour les consommateurs, et des solutions d’acceptance et d’acquisition pour les commerçants, Natixis Payments réunit l’ensemble des expertises du Groupe BPCE dans les paiements.

Lancé en novembre 2018 parallèlement au déploiement du système TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), le service de paiement en euros en temps réel mis en service par l’Eurosystème, le nouveau service de messagerie SWIFT permettra d’effectuer des paiements instantanés dans toute l’Europe, via le système TIPS et le dispositif de paiement instantané RT1 d’EBA CLEARING.



En assurant la connectivité à l’échelle mondiale de plus de 11 000 établissements bancaires, sociétés de courtage, infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires, SWIFT est bien placé pour déployer l’infrastructure nécessaire pour faciliter les solutions de paiements instantanés de manière efficace, avec une intégration minimale.



SWIFT accompagne ses clients pour se préparer au projet « vision 2020 » de l’Eurosystème, qui vise à donner accès aux plateformes TARGET2, TARGET2 for Securities et TIPS via le système ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). La solution SWIFT offre aux clients un point d’accès unique pour se connecter facilement à de nombreux systèmes de paiements instantanés en Europe et dans le reste du monde.



Alain Raes, Directeur général de SWIFT pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis que Natixis Payments ait choisi SWIFT pour se connecter à TIPS. Notre solution est conçue pour répondre aux besoins de messagerie actuels et futurs de nos clients et nous avons hâte de les accompagner dans leurs premiers pas vers le système ESMIG. »



Le lancement d’un service de messagerie de paiements instantanés en zone euro est la toute dernière initiative de SWIFT dans le cadre de sa stratégie mondiale en la matière. Reposant sur une technologie innovante, ce service permet de réaliser des paiements en temps réel sur le réseau SWIFT, tout en réutilisant les infrastructures existantes, afin de garantir une solution de messagerie pérenne, facile à déployer et à utiliser.



En février 2018, SWIFT a révolutionné les paiements en temps réel en Australie avec le lancement public de la nouvelle plateforme de paiement du pays (New Payments Platform - NPP). SWIFT a déjà permis à des institutions financières américaines d’accéder à la plateforme de paiements en temps réel de The Clearing House et fournit une solution similaire aux participants au Faster Payments System (FPS) de Hong Kong.



Rejoignez le fil de discussion sur les paiements instantanés et découvrez comment SWIFT peut vous aider dans ce domaine sur le site SWIFT.com.



SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus de 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel.

En tant que fournisseur de confiance, SWIFT poursuit sans relâche l'excellence opérationnelle; soutient sa communauté pour faire face aux menaces cybernétiques; Et cherche continuellement à réduire les coûts, à réduire les risques et à éliminer les inefficiences opérationnelles. Ses produits et services prennent en charge l'accès et l'intégration de sa communauté, l'intelligence d'affaires, les données de référence et les besoins en matière de conformité aux crimes financiers. SWIFT rassemble également la communauté financière - au niveau mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre de questions d'intérêt commun ou préoccupantes.

Basé en Belgique, la gouvernance et le contrôle international de SWIFT renforcent le caractère neutre et mondial de sa structure coopérative. Le réseau mondial de bureaux de SWIFT assure une présence active dans tous les principaux centres financiers.

