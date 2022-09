National Casino répond à toutes les exigences d'une excellente plateforme de jeux de casino Connaissez-vous les meilleures conditions lors du choix d'un site en ligne.





Selon le Play Canada, le marché de paris annuel a un potentiel de US$ 25 milliards. Cette estimation a déjà considéré le projet de loi approuvé au second semestre de la dernière année qui prévoit de parier sur un seul événement. Un nouveau scénario qui ouvre une nouvelle opportunité à l'entreprise de paris sportifs en ligne.



On sait qu’au Canada les jeux de casino en ligne sont totalement réglementés et que chaque Province a le droit de gérer les activités liées aux jeux de hasard de manière indépendante. Ainsi chacune des Provinces Canadiennes ont leur propre ensemble de lois et organismes de réglementation.



Cela place certainement le Canada à l'avant-garde du jeu en ligne et c'est une des raisons pour lesquelles le marché des casinos en ligne est si prometteur dans le pays.



Choisissez la meilleure plateforme pour jouer



Comme déjà dit, la tendance des jeux de hasard ne fait que croître.

Le Canada est parmi les cinq pays qui comprend le plus de joueurs. Il est estimé que 75% des adultes canadiens ont participé à au moins une forme de jeu.

Au Canada sont considérés comme jeux de hasard la loterie, le grattage, les tables de jeux et les jeux de casino.



En parlant des jeux de casino spécifiquement, il est important de choisir

Voici les caractéristiques plus en détail :

- Être licencié dans la province en question

- Avoir la réputation pour le fair-play en relation à marges sur les paris

- Traitement rapide des demandes et des plaintes

- Service client rapide et fiable disponible par téléphone, courrier électronique et discussion en direct (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la mesure du possible). Si possible en français.

- Plusieurs options de dépôt et de retrait rapides, sécurisées

- Bonus et promotions pour de nouveaux joueurs et utilisateurs déjà existants.

- Posséder d'autres fonctionnalités telles que paris en direct, accès mobile, diffusion en direct, options de retrait, etc...

- Offrir un bon éventail de jeux, sports et marchés sur lesquels miser.



National Casino



Sur la plateforme du National Casino vous trouvez tout.



Facile à naviguer et intuitif, le site accepte tout les types de paiement pour les dépôts et les retraits, incluant les cartes de crédit, les portefeuilles électroniques, les bons, les crypto-monnaies et les virements bancaires.

Le service client est disponible 24/7 via chat et courriel et offre des réponses rapides.

L’éventail des jeux de casino est varié, sécurisé et complet, ayant les plus récents jeux d'actualité, au-delà de plusieurs titres de jeux différents pour leurs utilisateurs. Des jeux les plus traditionnels au jeux vidéo 3D avec des effets spéciaux et sonores, le site présente des options pour tous les goûts.

La mobilité est garantie par l’application de l’entreprise qui est compatible avec de nombreux mobiles et exige seulement une connexion internet pour fonctionner.

Concernant les bonus, le National Casino offre des bonus de bienvenue à ses nouveaux utilisateurs et certains autres à ses joueurs déjà existants.

La promotion d'accueil est 100% de bonus sur le premier dépôt (jusqu'au montant de C$ 500) plus 100 parties gratuites pour Avalon, The Lost Kingdom.

Les premières 50 parties sont disponibles automatiquement sur le compte du client, les 50 suivantes, seulement après 24 heures.

Pour profiter de cette promotion, vous devez vous inscrire et faire un premier dépôt d’au moins C$ 25.

