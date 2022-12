NRJ Group privilégie Hub One pour sécuriser ses infrastructures réseaux

1er groupe privé de radios digitales en France, NRJ Group détient de nombreuses filiales réparties sur le territoire. Parmi elles figurent notamment la station de radio parisienne NRJ Audio et l’opérateur français de diffusion de services radio et de télévision numérique towerCast. Ces deux entreprises rassemblent à elles seules 856 sites.Un vaste réseau que NRJ Group souhaite aujourd’hui protéger. Il faut pour cela que les deux filiales profitent d’une architecture sécurisée, résiliente et homogène. Le groupe souhaite également faciliter l’exploitation en temps réel de l’ensemble de ses données métier (radio, TV, diffusion, commercialisation et fonctions transverses).Et c’est une opération d’envergure dans la mesure où NRJ Audio intègre 82 sites dont des stations de télévision (NRJ 12, Chérie 25 et NRJ Hits) et de radio (Rire & Chanson, Chérie FM, Nostalgie et NRJ). towerCast opère quant à elle sur 774 sites diffusant de la radio FM, de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et du DAB+ (radio numérique). La société accueille également des opérateurs télécoms. Un ensemble qui nécessite des réseaux sécurisés et résilients. NRJ Group avait donc besoin d’un partenaire compétent dans la sphère des télécoms et dans le secteur des réseaux sécurisés. Il a ainsi misé sur l’opérateur de technologies digitales pour les entreprises Hub One, expert en télécommunications et en cybersécurité, via sa filiale SysDream.Grâce à sa double casquette, Hub One a déployé une solution complète et adaptée aux exigences techniques et sécuritaires de NRJ Group. De par son statut d’intégrateur de solutions de télécommunication, l’opérateur a aussi pu optimiser et maîtriser les coûts d’exploitation du projet.Hub One a tout d’abord fourni des services réseaux résilients et agiles à NRJ Audio à travers son offre Hub One SD-WAN. Basée sur la solution Secure SD-WAN de Fortinet, cet outil digital permet aux salariés de se connecter de façon sécurisée et optimisée aux applications métier de NRJ Audio.Les 856 sites de NRJ Group disposent ainsi de 1 200 routeurs 4G, de 260 liens filaires et d’une connexion à la « fibre noire ». Si la fibre traditionnelle transporte déjà le flux IP, la fibre noire complète la connectivité en faisant transiter de manière optimale les flux Ethernet, audio, vidéo, SAN… NRJ Group peut l’utiliser quand il le souhaite, et notamment en cas de besoins en bande passante.Sur le volet cybersécurité , SysDream a complété l’architecture de sécurisation de towerCast en y implémentant le pare-feu (firewall) « StormShield », certifiée par l’ANSSI. Cette solution digitale assure une sécurité sur l’ensemble des systèmes d’information (SI) et une transparence pour les administrateurs et les utilisateurs, quel que soit le matériel informatique utilisé. NRJ Audio profitera également de ce pare-feu pour son réseau sécurisé.Enfin, Hub One a déployé une plateforme d’intelligence opérationnelle au sein des deux filiales de NRJ Group pour analyser les données en continu et identifier rapidement les anomalies de comportements. Cette plateforme vient ainsi compléter les deux pare-feux déjà installés.