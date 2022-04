NFT : Le groupe Dubreuil entre au capital d’Ocode, créateur du passeport numérique pour les biens physiques Ce passeport numérique, enregistré dans la blockchain sous forme de NFT, est lié à un marquage unique permettant d’identifier, de protéger et de suivre les objets tout au long de leur vie.

Ocode, le spécialiste du marquage et de la protection des objets, annonce l’entrée au capital du groupe Dubreuil par prise de participation minoritaire. Cet investissement viendra financer le recrutement à court terme de 28 collaborateurs pour accélérer la croissance et la conquête de nouveaux marchés en France et à l’international.



Fort de 5 150 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2021, le groupe vendéen Dubreuil est à l’écoute des innovations technologiques permettant d’améliorer ses activités et le service apporté à ses clients. Avec cette prise de participation, il accompagne une nouvelle technologie : un passeport numérique permettant d’identifier et de suivre les biens physiques tout au long de leur vie.



Investi dans la distribution et le transport aérien, le Groupe souhaite, grâce à la technologie d’Ocode, répondre à des problématiques de sécurisation rencontrées dans certains de ses métiers. L’opportunité pour Ocode d’adresser plus largement de nouveaux marchés et d’en accélérer la conquête.



« Nous avons été séduits par la technologie novatrice d’Ocode pour sécuriser des biens. La signature distinctive Ocode protège non seulement les objets ou les matériels en jouant le rôle de carte d’identité mais elle garantit aussi leur traçabilité via l’application associée. Nous souhaitons épauler Ocode dans sa croissance en apportant notre regard client ainsi que notre expérience dans différents métiers, avec notamment la mise en œuvre de la solution sur plusieurs de nos activités », explique Paul-Henri Dubreuil, Président-Directeur général du groupe Dubreuil.



“Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Dubreuil au capital d’Ocode. Au-delà de la participation financière, cet investissement s’inscrit dans une véritable synergie de compétences qui appellera à étendre notre technologie à de nouveaux secteurs tels que les équipements automobiles ou la bagagerie”, ajoute Jean-Baptiste Pondevy, Directeur Général d’Ocode.



Objectif : devenir le leader mondial de la protection des objets



Fondée en 2016, la startup Ocode a mis au point une technologie permettant de marquer et d'identifier les objets. 35 millions d'objets ont été égarés entre l'été 2020 et l'été 2021 (Ipsos) et environ 1,1 million de personnes sont victimes de vol ou de tentative de vol sur une année (INSEE). Grâce à Ocode, les objets perdus ou volés peuvent être rétribués à leur propriétaire ou achetés en toute confiance.



Cette identification de l'objet s'effectue en 3 étapes :

1. Marquer l'objet (gravure, sticker, impression...) sous forme d'un code en "nuage de points" non reproductible et infalsifiable ;

2. Créer son identité numérique : ce code représente le passeport de l'objet, digitalisé sous forme de NFT (jeton non fongible) et hébergé sur une blockchain privée non énergivore et non spéculative ;

3. L'identifier via l’application Ocode en scannant le code pour accéder à l'historique de l'objet et entrer en contact avec le propriétaire tout en protégeant les données des utilisateurs.



Identifier les objets contribue à les valoriser en cas de revente, à lutter contre le recel de biens sur les marchés de seconde main, ou encore à retrouver le propriétaire d’un objet en cas de perte, d’oubli ou de vol. Grâce à ce gage d’authenticité lié au NFT, les biens marqués gagneront également en liquidité : dotés de ce certificat digital et infalsifiable, il sera plus facile de les revendre via des outils numériques.



L’an passé, Ocode a distribué 12 millions de codes et ambitionne de devenir le référent mondial d’attribution de jetons non fongibles appliqués aux biens du monde réel. Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros en 2021 (contre 1,3 millions d’euros en 2020), Ocode prévoit de dépasser les 6 millions dès 2022.



A propos d’Ocode

La société a été créée en 2016 par 4 entrepreneurs chevronnés : Dominique Chabot, Jean-Baptiste Pondevy, Alice Calvez et Vincent Roux. Ce sont près de 4 millions d’euros qui ont été investis en fonds propres à ce jour et 3 ans de R&D, avec le soutien de la BPI et des banques CIC et Crédit Agricole. L’entreprise emploie 34 collaborateurs et prévoit d’ouvrir 28 postes supplémentaires en 2022, à Nantes ou à La-Roche-sur-Yon (85).

www.o-code.co



A propos du groupe Dubreuil

Présent sur 7 métiers, le groupe Dubreuil emploie 5 150 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards d’euros pour 2021. Sur la période, le chiffre d’affaires se répartit comme suit entre les activités de la Distribution - l’Automobile (43% du CA), les Énergies (8%), les matériels TP (14%), le Machinisme Agricole (11%), le Poids Lourd (1,5%) - celles de l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%) et celles du Transport Aérien (22%). www.groupedubreuil.com



