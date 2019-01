NEO obtient l’agrément de l’autorité des marchés pour conseiller les PME/ETI dans la gestion de leur risque de change

Neo pourra conseiller les entreprises européennes dans la gestion de leur risque de change et proposer une large gamme de solutions de couverture au travers de sa plateforme www.getneo.com. Neo opérera en France au travers du passeport Européen.



Neo est l’une des toutes premières fintechs en Europe à obtenir ce niveau d’autorisation.

Les clients de Neo bénéficieront d’un accès 100% digital aux instruments de couverture traditionnellement offerts par les banques (forwards, swaps et options). Ces derniers seront regroupés dans des solutions clés en main (couverture de budget, couverture d’investissements en devises étrangères, couvertures comptables) et accessibles via API. Grâce à NEO les PME, ETI pourront se couvrir sur plus de 90 devises en toute simplicité et de façon totalement transparente.



La plateforme offrira des outils d’analyse, des cotations en temps réel, un historique illimité des opérations, une gestion avancée des rôles et permissions et un cryptage permanent des données clients.

Grâce au statut d’entreprise d’investissement, les clients de Neo Capital Markets bénéficieront de garanties que peu de Fintechs offrent comme l'accès au fond de garantie des investissements (Fogain), ou encore une garantie de meilleure exécution (“Best Execution”). En renforçant la sécurités des opérations, Neo souhaite contribuer à la démocratisation des services Fintechs pour les entreprises en Europe.



A travers l’obtention du statut PSI, Neo souhaite contribuer au rayonnement du label « La French Tech » à l’étranger. L’entreprise nourrit de grandes ambitions pour le marché français. Cette nouvelle illustre également le positionnement fort de l’Espagne sur la scène Fintech Européenne.



Laurent descout CEO et Co-fondateur : « L’obtention du statut PSI auprès de la CNMV est une consécration pour le groupe Neo. Il n’existe quasiment plus de sociétés d’investissement indépendantes des grands groupes bancaires en Europe. Nous sommes la première Fintech qui sera régie par la norme MIFID2 ce qui constitue un véritable gage de sécurité pour nos clients. Nous sommes désormais en mesure d'accompagner les PME/ETI à l’export en offrant un conseil personnalisé puis une gestion simple et automatisée de leurs opérations de couverture. Pouvoir traiter tout type de sous-jacents (forwards, swaps et option) nous permet d’accéder aux « briques » pour créer des solutions clé en main parfaitement adaptées aux problématiques des entreprises opérant à l’international. Nous allons également pouvoir poursuivre notre politique de partenariat avec les acteurs institutionnels en recherche de partenaires à la fois digitaux et régulés. »



A propos de NEO

Neo a été créée en 2017 par Laurent Descout, Emmanuel Anton, Nuria Molet, Ian Yates, Mathias Ifergan et Matthew Pilling. Neo ambitionne de regrouper au sein d’une plateforme unique l’ensemble des services bancaires pour entreprises afin de participer activement à la transformation numérique des directions financières en offrant des solutions intégrées à la fois simples et rapides à déployer. Les solutions NEO reposent à 100% sur une technologie propriétaire du groupe.

Le groupe Neo a son siège social à Barcelone, il emploie plus de 20 personnes entre Barcelone, Londres et Cambridge. Le groupe Neo se compose NEO Capital Ventures SL, NEO Capital Markets SV SA y NEO Fintech Lab SL. Neo Capital Markets SV SA a son siège social à Barcelone. Elle est l’entité du groupe en charge des opérations de marché. Neo Capital Markets SV SA a le statut de prestataire en services d’investissement. Elle est enregistrée auprès de la Commission des marchés sous le numéro d’agrément 283.

getneo.com