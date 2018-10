MyTVchain.com annonce l'ouverture de son ICO

MyTVchain sera l’émetteur du « smart contract » : La plateforme MyTVchain permet aux clubs de sport de créer leur web TV et d’animer leur communautés (fans, supporters, amis et familles) tout en générant des revenus complémentaires pour développer leurs activités. Contrairement à la plupart des ICO, la plateforme est déjà fonctionnelle et accueille les premiers clubs de sports.MyTVchain propose aux clubs de sports de créer gratuitement des web TV et de publier les vidéos du club. Avec MyTVchain et grâce à la blockchain, c’est la communauté qui reprend le contrôle des contenus et qui crée leur valeur. Les utilisateurs (les MyTVchainers) sont récompensés en tokens pour chaque vidéo regardée et partagée, ils peuvent également donner une partie de leurs tokens à leur club préféré, acheter des services auprès des web TV des clubs (abonnement, achat de vidéos exclusives, etc.) ou encore distribuer des tokens aux réalisateurs de vidéos ayant la meilleure qualité (de tournage, de sujet, etc.).Pour MyTVchain, la technologie blockchain est la mieux adaptée au développement technologique de sa plateforme et à la réalisation de ses objectifs stratégiques : décentralisation, gratuité d’utilisation, animation de l’écosystème, motivation des utilisateurs par le gain de tokens d’usage, les MyTV tokens, pour la création, la publication, le partage des vidéos mais aussi les donations.« La plateforme MyTVchain a fait l’objet d’un Proof of Concept » pendant plusieurs semaines l’an dernier et nous avons pu valider un certain nombre de concepts, de modèles et d’hypothèses suite aux résultats obtenus de l’ordre de plus de 25 000 utilisateurs et 500 000 de vues sur des sports qui ne sont pas particulièrement populaires. Notre vision, c’est de permettre à chaque club de sport y compris les plus petits, de publier ses contenus sur sa propre web TV et de lui permettre d’animer sa communauté et d’en retirer tous les avantages pour développer ses activités, plutôt que de perdre le contrôle des revenus et des publications sur les grandes plateformes de vidéo » détaille Corneliu Fridgant, Président.Pour financer son développement, MyTVchain prévoit l’émission d’un milliard d’« utility tokens », (les MyTV tokens), dont seulement 450 millions sont réservés à la vente. Le solde sera dédié aux Fans et supporters pour animer la plateforme. Au cours d’introduction envisagé de 0,20€ par token, l’ICO vise à lever 30M€ (en tenant compte des discounts sur la vente-privée) dont 50% environ seront investis dans le développement et l’intégration de la blockchain.La société annonce également qu’elle sera présente à divers évènements de présentation de son ICO tels que Satoshi United Conference Dubaï 22 et 23 octobre, World Blockchain Summit Dubaï 23 et 24 octobre, BlockShow Asia Singapour 27 novembre au 1er décembre et World Blockchain Summit Riyadh 5 et 6 décembre.Contact presse : press@mytvchain.com Site web : www.mytvchain.com Site ICO : www.mytvchain.io A propos de ChaineumFondée par Laurent Leloup , expert blockchain et finance d'entreprise, Chaineum se positionne comme la première "Boutique ICO & STO" en France, proposant conseil et stratégie aux entreprises et aux startups internationales souhaitant se développer avec ce nouveau mécanisme de financement. Basé à Besançon (siège) et à Paris, Genève et Zoug (bureaux).