Mutex s’associe à Shift Technology pour accélérer la lutte contre la fraude dans le domaine de la prévoyance

Mutex, acteur majeur de la prévoyance, de l’épargne et de la retraite, assureur du groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, et Shift Technology, fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’Intelligence Artificielle (IA) pour le secteur de l’assurance, annoncent une nouvelle collaboration.



Ce partenariat vise à piloter au mieux les régimes en prévoyance, et notamment à lutter plus efficacement contre la fraude. La solution de détection de fraude de Shift appliquée à la prévoyance doit permettre à Mutex de détecter avec pertinence et précision les dossiers frauduleux, et de bloquer tout versement d’indemnités lié à un sinistre suspect.



En s’alliant à Shift, le Groupe entend améliorer sensiblement l’accompagnement des régimes en prévoyance, grâce à une capacité d’analyse des données plus puissante alimentée par l’IA, et assurer la détection des cas les plus complexes. La mise à disposition d’un outil sur-mesure dédié à la prévoyance et adapté aux méthodes de travail des équipes de gestionnaires permettra en outre d’accroître significativement la productivité de ces dernières.



Un modèle sur-mesure et évolutif



La solution de détection de fraude de Shift permet, à partir des données liées aux déclarations – arrêts de travail, invalidités, décès –, d’identifier toute déclaration potentiellement frauduleuse, grâce à des scénarios en constante évolution établis à l’aide de l’IA. Celle-ci est nourrie par l'analyse de milliers de cas préexistants, et croise des données publiques – inscrites par exemple dans les registres des sociétés – avec les données et prestations provenant des systèmes d’information propres à l’entreprise. Le modèle de détection évolue ensuite en continu, suivant les flux de données et l’utilisation de l’outil par les équipes de gestionnaires.



« Grâce à son évaluation pertinente et efficace des dossiers et à son aide à la prise de décisions, la solution de détection de fraude de Shift complète, simplifie et accélère considérablement le travail des utilisateurs, qu’il s’agisse de gestionnaires ou de collaborateurs au sein de la direction des opérations clients et de la direction technique » déclare Pascal Pigot, Directeur Général de Mutex.



« La fraude à l’assurance n’épargne aucun domaine d’activité, et s’impose comme un souci majeur dans le secteur de la prévoyance » ajoute Jeremy Jawish, Co-fondateur et CEO de Shift Technology. « Nous sommes enchantés, à travers cette collaboration avec l’un de ses principaux acteurs en France, de mettre l’expérience et le savoir-faire de Shift au service du secteur, en vue d’aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions et endiguer cette problématique. »



Le déploiement de la solution de Shift au sein de Mutex fait suite à la signature d’un accord général conclu avec le Groupe VYV. « La confiance dont nous témoignent Mutex et le Groupe VYV est une reconnaissance de notre expertise en matière de santé et prévoyance. Nous en sommes extrêmement honorés et avons hâte de nous en montrer dignes » conclut Jeremy Jawish.



A propos de Mutex

Mutex est une société d’assurance dont ses actionnaires, entités membres du Groupe VYV sont également ses principaux partenaires commerciaux. La société d’assurance conçoit, assure et gère des produits d’assurance en prévoyance et en épargne retraite à destination des particuliers et professionnels, des entreprises, des branches professionnelles dont notamment des structures du monde de l’économie sociale. Ses produits sont commercialisés par ses mutuelles partenaires, sous leurs propres marques et en complément de leurs produits d’assurance santé.

Mutex, société anonyme à conseil d’administration au capital de 37 302 300 €, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 219 040, dont le siège social est sis 140, avenue de la République CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX.

www.mutex.fr/



A propos de Shift Technology

Shift Technology offre les seules solutions d’automatisation et d’optimisation de la prise de décision basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance et de ses clients, de la souscription à la gestion de sinistres, tout en apportant une meilleure expérience client, une efficacité opérationnelle accrue et une réduction des coûts. L'avenir de l'assurance commence avec de meilleures prises de décisions.

www.shift-technology.com/fr/