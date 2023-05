Accueil Envoyer Imprimer Partager Moonfare Core Portfolio II se clôture à plus de 100 millions d'euros de capital Moonfare, plateforme digitale leader de l’investissement en Private Equity franchit une étape stratégique avec la clôture de son deuxième portefeuille principal, Moonfare Core Portfolio II (Core II), qui a dépassé son objectif de collecte de fonds, propulsant ainsi pour la première fois un portefeuille propre à Moonfare au-delà de la barre des 100 millions d'euros. Plus de 750 investisseurs individuels ont alloué plus de 100 millions d'euros au Moonfare Core Portfolio II. Ce succès fait suite aux 75 millions d'euros levés pour le Moonfare Core Portfolio I.





" Il s'agit d'une étape importante pour Moonfare, d'autant plus significative que les attributions ont été faites dans un contexte difficile pour les marchés publics" , déclare Steffen Pauls, CEO et fondateur de Moonfare. " Cela réaffirme une fois de plus que notre rêve d'élargir l'accès aux marchés privés de premier plan est partagé ."



" Environ un cinquième de notre communauté d'investisseurs a alloué des fonds à Core II, ce qui témoigne de la confiance dans notre plateforme numérique et dans notre capacité à proposer une sélection de fonds de premier plan à l'échelle mondiale ", poursuit Steffen Pauls.



Core II est un élément central de la mission de Moonfare, qui consiste à mettre les fonds de Private Equity des meilleurs gestionnaires à la portée des investisseurs individuels. Conçu pour être au cœur du portefeuille d'investissements privés d'un particulier, il offre un accès aux stratégies de buyout et aux stratégies liées au buyout, telles que les fonds secondaires et les co-investissements, l'un des domaines les plus établis du capital-investissement.



" Les fonds de buyout de premier ordre ont toujours offert des rendements élevés ajustés au risque, avec des rendements plus élevés et une volatilité plus faible que les marchés d'actions publics. En raison de l'importance qu'ils accordent aux entreprises dont le modèle d'entreprise a fait ses preuves et aux actifs réels, les fonds de rachat ont gagné en popularité l'année dernière; ils constituent un élément essentiel d'un portefeuille diversifié de private equity. " déclare Steffen Pauls.



A l’instar des autres solutions de portefeuille de Moonfare, Core II offre une diversification par zone géographique, gestionnaire de fonds, stratégie de sous-investissement et secteur cible avec un ticket d'entrée unique à partir de 50 000 euros. Ses 12 investissements sous-jacents se concentrent sur des stratégies de buyout de mid- et large-cap, tout en offrant une exposition à des fonds secondaires triés sur le volet et à des opportunités de co-investissement. Sa couverture géographique s'étend à l'Europe, à l'Amérique du Nord et au reste du monde. Les GPs comprennent des gestionnaires de premier ordre tels que Apax, EQT, Lexington Partners (secondaries), et Permira.



Conformément à la mission de Moonfare de démocratiser l'accès aux marchés privés, les portefeuilles Moonfare ont continué à être populaires auprès des investisseurs qui font leurs premières allocations aux alternatives, et auprès des milléniaux, qui, comme Moonfare le montre dans son récent livre blanc PE Pulse, forment une proportion croissante de la base d'investisseurs privés de Moonfare.



Le premier millésime du portefeuille, Moonfare Core Portfolio I, a été clôturé en 2020 avec 75 millions d'euros, soit 50 % de plus que l'objectif fixé.

À propos de Moonfare

Moonfare offre aux investisseurs individuels et à leurs conseillers un accès à des opportunités d'investissement en Private Equity de premier ordre. Grâce à un processus d'enregistrement digitalisé et à une plateforme de gestion d'actifs, Moonfare permet aux investisseurs de s'inscrire et d'investir en 15 minutes seulement[2]. À ce jour, Moonfare a proposé plus de 95 fonds de marché privé provenant d’équipes de gestion de premier plan dans le monde entier, tels que KKR, Carlyle et EQT, en mettant l'accent sur le buyout, le capital-risque, la croissance et les actifs réels comme les infrastructures.



L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des due diligence approfondies sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds analysés sont validés à l’issue de ce processus de sélection et proposés sur la plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est une des raisons pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de plus de 3 500 clients qui ont investi plus de 2,5 milliards d'euros sur sa plateforme. Basée à Berlin, Moonfare opère dans 24 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, Zurich et Paris.

