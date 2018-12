MondoBrain lève 13,3 millions US$ pour sa solution d'intelligence augmentée

MondoBrain annonce aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds de série A conduit par la Financière Japia, un fond de venture capital détenu et géré par Jean-Paul Inchauspé. Finamar, dirigée par Luc Dulayet, renforce la contribution européenne au projet. Côté US, Noreen Harrington, ancienne dirigeante chez Goldman Sachs, conduit un groupe d'investisseurs américains qui compte notamment Philip Simotas et Steven Tye.



MondoBrain prévoit d'investir dans son développement marketing et commercial, notamment à l'international, tout en poursuivant l'innovation et le développement de ses produits.



« Dans un contexte marqué par un rapide développement de l'intelligence artificielle qui génère peurs et angoisses, MondoBrain propose une nouvelle approche de l'IA au service des professionnels qui permet à chacun d'intégrer son expérience et ses intuitions et les aide à prendre des décisions collectives pour une mise en œuvre totalement consensuelle » déclare Augustin Huret, président et fondateur de MondoBrain, l'inventeur de cette technologie. « Le savoir-faire de MondoBrain en analyse de données prescriptives permet de toujours prendre les meilleures décisions possibles avec une totale traçabilité et en toute transparence. Dans un environnement où la complexité s'accroit de manière exponentielle, MondoBrain apporte de la simplicité en facilitant le travail d'équipe, assurant ainsi la mise en œuvre des décisions.»



MondoBrain a lancé sa solution en 2015 et compte déjà plus de 50 entreprises clientes. Pour la plupart d'entre elles, MondoBrain permet des gains dans leurs processus critiques de l'ordre de plusieurs millions de dollars US. En 2018, MondoBrain a reçu le trophée de l'innovation de BNP Paribas Personal Finance pour la première utilisation de l'Intelligence Artificielle ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de travail, en toute conformité. Un autre trophée, "l'Airbus Helicopters Quality Award May 2018”, a été décerné à une équipe qui a utilisé l'Intelligence Augmentée de MondoBrain pour améliorer de manière décisive la qualité de la fabrication de ses composites.



« Nous avons rapidement réalisé que l'équipe de MondoBrain avait pour but de donner au sein des organisations humaines, un rôle essentiel ou plutôt la place la plus pertinente, à l'intelligence artificielle grâce à sa capacité à impliquer chaque collaborateur. » déclare Jean-Paul Inchauspé, Directeur de la Financière Japia qui ajoute que « Tout se fait avec et pour les hommes qui y travaillent. »



Luc Dulayet, quant à lui, affirme qu'au-delà de son investissement dans Mondobrain, il compte faire de cette technologie un atout maître de la réussite de son entreprise de tourisme, et démontrer ainsi que l'Intelligence Augmentée est accessible aux PME, dès maintenant.



Grâce à son implication personnelle et à sa présence au conseil d'administration de MondoBrain, Noreen Harrington apporte à MondoBrain, une vision précieuse du marché nord-américain. « L'intelligence artificielle peut être soit une menace, soit une opportunité. Le succès de MondoBrain sera au rendez-vous car la solution est conçue pour servir les personnes en améliorant la performance et la productivité. »



À propos de MondoBrain

MondoBrain est une entreprise d'innovation en intelligence artificielle fondée en 2014 par Augustin Huret. Basée aux Etats-Unis, avec une trentaine de collaborateurs et déjà de nombreux clients renommés (BNP Paribas, Airbus, Johnson & Johnson, Sanofi…), elle met à portée des entreprises et des institutions, un outil unique d'intelligence augmentée aux recommandations 100% traçables. Son succès tient à la combinaison des Intelligences Artificielle, Humaine et Collective grâce à une puissance de calcul démultipliée par des algorithmes exclusifs. La solution logicielle d'aide à la décision de MondoBrain permet un pilotage de la performance inégalé dans tous les domaines privés ou publics, qu'ils soient aussi variés que ceux de la banque, de l'industrie, de l'aéronautique, du secteur pharmaceutique, de la gestion financière, de la logistique, du marketing, de la recherche et de l'innovation, les risques, de la fraude, de la conformité… Ainsi quel que soit le secteur, lorsqu'une décision doit être prise dans un environnement complexe en fonction de grands nombres de paramètres, MondoBrain est la solution d'intelligence artificielle de référence qui simplifie la prise de décision de manière optimale.

Basé aux Etats-Unis (Virginie), MondoBrain a des bureaux à Washington, New York et Paris.

mondobrain.com



Noreen Harrington est membre du conseil d'administration d'Adelphi University depuis octobre 2008. Elle a été directrice générale de Goldman Sachs, dirigeante de fonds d'investissements et de la division Fixed Income au niveau mondial. Elle fut aussi co-dirigeant de Barclays Capital Fixed Income et membre de son comité directeur. Elle est membre fondateur de « 85Broads », le réseau féminin des anciens de Goldman Sachs et de « 100 Women in Hedge Funds ». Elle a reçu plusieurs trophées dont notamment « Titan of the year 2013 », « Top Fifty Women in Finance (1997)”, “Compliance Person of the Year 2003”, and “Truthsayer Award.“