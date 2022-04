Mollie s'associe à Recharge pour offrir la meilleure solution de gestion des paiements par abonnement Les API de ReCharge permettront d'intégrer la gestion des abonnements et des paiements récurrents dans des plateformes telles que Magento, WooCommerce et des boutiques en ligne autonomes. La solution est disponible sur tous les marchés européens que Mollie dessert (EEE, Suisse et Royaume-Uni).

Mollie, un des fournisseurs de services de paiement à la croissance la plus rapide d'Europe, annonce aujourd'hui son partenariat avec Recharge, solution de gestion d'abonnements de premier plan, afin d'offrir une solution d'abonnement de bout en bout, s'appuyant sur une API, qui fournit une prise en charge sans précédent des paiements récurrents et de la gestion des abonnements. Ce partenariat offre aux e-commerçants se basant sur les abonnements une innovation de pointe. Celle-ci est disponible sur tous les marchés desservis par Mollie.



L'API de Recharge permet l'intégration de paiements récurrents dans des boutiques en ligne autonomes et des plateformes telles que Magento, WooCommerce et d'autres plateformes de e-commerce à venir. Les commerçants pourront personnaliser et intégrer rapidement un programme d'abonnement, y compris les options d'ajout de produits uniques, de gestion des achats récurrents, d'annulation de livraisons ou d'échange de produit. Les utilisateurs peuvent également relancer automatiquement les paiements s'ils ne sont pas traités et exploiter l'interface Recharge pour automatiser des flux de relance et de récupération intelligents.



En plus de fournir une assistance inégalée directement aux commerçants, l'intégration permet de créer une meilleure expérience d'abonnement pour les clients. Les clients sont en mesure de gérer leurs abonnements via un portail de gestion des abonnements sûr-mesure. Les commerçants peuvent envoyer des notifications personnalisées pour que les consommateurs gardent le contrôle et soient informés. Ils ont également accès à des analyses en temps réel avec des informations sur les revenus, les clients et les abonnements pour mieux comprendre et répondre aux besoins des clients.



Ken Serdons, Chief Commercial Officer chez Mollie, déclare : "Nous sommes très heureux de donner aux commerçants la possibilité de mettre en œuvre facilement des abonnements entièrement administrés par ReCharge. Les paiements simples et fluides adaptés aux besoins du e-commerce récurrent entraînent une augmentation de la durée de vie de la valeur et du montant moyen des commandes, durant cette période de croissance et d'ambition sans précédent du e-commerce. Nous sommes en mesure de répondre et de dépasser les attentes des clients."



"Ce que nous constatons, c'est un élan continu vers le commerce modulaire", déclare Oisin O'Connor, Directeur et co-fondateur de Recharge. "Le partenariat avec Mollie nous permet de continuer à rencontrer les entreprises de commerce électronique là où elles se trouvent et de leur fournir la manière la plus transparente d'avoir une solution de gestion des paiements récurrents et des abonnements, le tout en un seul endroit."



À propos de Mollie

Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l'un des prestataires de services de paiement (PSP) qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, l'entreprise aide des sociétés de toutes tailles à se développer grâce à une API de paiement facile à utiliser qui offre plusieurs méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le PSP le plus préféré au monde.

Mollie compte plus de 130 000 clients et emploie une équipe internationale de plus de 700 employés. Elle possède des bureaux dans toute l'Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Paris et Munich.



A propos de Recharge

Recharge est la principale solution de gestion des abonnements, aidant les commerçants en ligne de toutes tailles à lancer et à développer des offres d'abonnement. Les solutions de facturation des abonnements et de gestion des paiements de Recharge sont conçues pour aider les commerçants à croître en augmentant leurs revenus et la valeur de la vie du client tout en réduisant les coûts d'exploitation et le taux de désabonnement. Aujourd'hui, Recharge gère les abonnements de plus de 50 millions d'abonnés chez 15 000 commerçants, dont des marques à forte croissance comme REN Clean Skincare, Jimmy Joy, Who Gives A Crap, Dropps et Bokksu. Recharge est une entreprise qui privilégie le travail à distance et compte plus de 500 membres d'équipe dans 15 pays.

https://rechargepayments.com



