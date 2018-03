Mindjet : nomination de Jean Renard au poste de Directeur Europe du Sud

« L’ouverture de notre nouveau bureau français est une consequence directe de notre reussite sur le territoire et de l’adoption de notre logiciel MindManager par les utilisateurs francophones. Elle temoigne egalement des ambitions et de la confiance que nous avons vis-a-vis de ce marche »,

« Par ailleurs, je suis ravi de mettre en place et d’accelerer la strategie de Mindjet sur la region Europe du Sud, et d’assurer ainsi le developpement de notre gamme de produits sur ce marche en pleine expansion. »

Suite au lancement en mai 2006 de la premiere version française de son logiciel phare MindManager, Mindjet n’a cesse de se developper en France et en Belgique, et compte d’ores et deja plus de 18 000 utilisateurs sur ces territoires.L’adoption du Mind Mapping et des maps d’information connait un fort accroissement en France ces douze derniers mois. En effet, les knowledge workers, soumis a des pressions de plus en plus fortes, ont un besoin accru de solutions leur permettant de clarifier et d’organiser leurs idees, informations et projets. Le marche français offre ainsi a Mindjet de belles perspectives de developpement, et l’ouverture de ce bureau confirme la volonte de l’entreprise de repondre a la demande croissante des utilisateurs en consolidant son implantation en France.Mindjet souhaite egalement accelerer sa croissance en Europe et nomme Jean Renard Directeur Europe du Sud. Anciennement Directeur France & Belgique de Mindjet et beneficiant de 25 ans d’experience dans les domaines des technologies logicielles, de la vente et du management, Jean Renard sera egalement en charge de la mise en œuvre de la strategie de developpement de la societe en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suisse francophone. Depuis la France, il aura pour missions de promouvoir les nouveautes Mindjet, de developper le reseau de distribution de l’entreprise et de renforcer les relations avec les partenaires sur ces regions.La nomination de Jean Renard au poste de Directeur Europe du Sud ainsi que l’ouverture du bureau français confirment l’ambitieuse strategie de developpement de Mindjet en France et en Europe, et soulignent sa volonte de proposer sur le marche europeen des solutions et des services innovants repondant aux besoins des utilisateurs en matiere de travail collaboratif et de productivite.declare Jean Renard.Mindjet developpe et fournit des logiciels pour la gestion et la visualisation de l'information. Son produit phare, le logiciel MindManager, permet aux utilisateurs individuels ou travaillant en equipe d'ameliorer leur efficacite et leur creativite, et d'optimiser leur productivite au quotidien. Il compte plus d’ 1 000 000 de licences dans le monde, utilisees par 85 societes du Fortune 100 et plus de 50% du Global 2000. La societe a son siege social a San Francisco, possede des bureaux dans le monde entier et est soutenue par les principales entreprises internationales d'investissements Investor Growth Capital, Inc et 3i.