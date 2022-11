Million Dollar : la première société immobilière du métavers

Des arts à la musique en passant par le contenu exclusif et les événements VIP, l'écosystème NFT apporte beaucoup aux utilisateurs.



Le métavers permet aux utilisateurs de participer à des activités réelles en réalité virtuelle (VR). Vous pouvez posséder des vêtements, acheter des chaussures, et même posséder des terres.



C'est ce qui a permis aux projets de passer des NFT au métavers. Parmi les projets qui se sont transformés ainsi figure le Million Dollar Metaverse : la première société immobilière dans le métavers.



À propos de Million Dollar

Million Dollar est la première société immobilière dans le métavers avec un concept de collection NFT qui comprend des courtiers masculins, des courtiers féminins, des parcelles et d'autres propriétés. La plateforme est construite sur la blockchain Ethereum. La communauté ne cesse de croître, et les utilisateurs peuvent devenir propriétaires - acheter et vendre des terres pour générer des revenus.

Mission d'entreprise

La plateforme Million Dollar est une occasion en or pour les personnes qui ne peuvent pas investir dans des propriétés physiques, par manque de connaissances, de devenir courtiers immobiliers. Nous créerons un espace qui vous permettra d'être mis en relation avec des clients potentiels. Les acheteurs et les vendeurs (participants au projet) coexisteront, et les transactions se feront plus rapidement et plus facilement. « Nous sommes convaincus que l'immobilier peut être plus amusant sans compromettre les revenus potentiels des participants au projet. La socialisation et la technologie peuvent donc coexister dans l'immobilier – c'est l'avenir que vise Million Dollar Metaverse. » ( Sebastian F. Baciu - PDG)



Comment ça fonctionne



Les collections NFT de Million Dollar comprennent : des courtiers, des propriétés, et des terrains. Le courtier est un personnage masculin avec plus de 350 caractéristiques uniques. Chaque caractéristique est classée dans les catégories Chic-Décontracté, Formel ou Élégant. Ces catégories déterminent les forfaits exclusifs auxquels le courtier peut accéder.



Qu'est-ce qui distingue le projet Million Dollar ?



• Le courtier offre aux détenteurs plus de possibilités de générer des revenus passifs et actifs.

• La base communautaire n'a pas le monopole de la prise de décisions.

• Le niveau de sécurité de la plateforme est élevé et crypté.

• Chaque utilisateur peut accéder à la plateforme et investir dans sa propriété.

• La communauté comprend des experts en crypto qui contribuent au développement du projet.



L'équipe du projet



Million Dollar est un projet exceptionnel, principalement en raison de l'impact des développeurs expérimentés et des amateurs, notamment grâce au Web3, à l'immobilier, à l'informatique, au marketing et à la conception blockchain. Par conséquent, les utilisateurs sont assurés d'établir et de faire croître leur communauté.



https://socials.milliondollar.io/



SOURCE Million Dollar Concept

milliondollar.io