Micropep, la pépite française d’agrobiotech, lève 8,75M€ auprès d’un syndicat international pour amener ses solutions alternatives aux pesticides sur le marché Le fonds américain Fall Line Capital mène ce nouvel investissement dans la start-up afin de lancer la phase de développement de ses solutions innovantes et respectueuses de l’environnement à l’international.

Micropep, pépite française de la biotechnologie, qui développe des solutions pour l’agriculture à base de micropeptides biologiques révolutionnaires, annonce la finalisation d'un tour de table série A1 de 8,75 millions d’euros.



Fall Line Capital mène cette série A1, moins d’un an après la série A, avec la participation des investisseurs existants Supernova Invest, Sofinnova Partners, FMC Ventures et Irdi Capital Investissement.



Basée à Toulouse, Micropep a développé une plateforme technologique unique qui permet d’améliorer de façon précise les caractères des plantes, sans altérer leur ADN, grâce à la pulvérisation de micropeptides. Cette famille de protéines déjà naturellement produite et utilisée par les plantes pour se protéger des maladies ou réguler leur développement, possède chacune une séquence unique leur conférant une fonction spécifique, permettant d’ajuster les capacités intrinsèques des plantes, de la germination à la reproduction.



Ambitions internationales : accélérer son développement aux Etats-Unis



Avec ce nouveau tour de table et l'investissement de Fall Line Capital, Micropep accélère son développement aux Etats-Unis. Fall Line Capital se démarque par son engagement dans l'agriculture durable via des investissements stratégiques à la fois dans des terres agricoles aux Etats-Unis et dans des entreprises innovantes de l’AgTech. Ce fonds américain renommé apporte une véritable valeur ajoutée grâce à son expertise dans le domaine technologique et sa connaissance concrète des problématiques agronomiques.



« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de rejoindre l’aventure Micropep. Il s’agit de notre premier investissement significatif en France. Nous avons été séduits à la fois par le potentiel unique de sa plateforme technologique et par le leadership et la vision de l’équipe dirigeante. Micropep s’apprête à révolutionner la protection des plantes en offrant aux agriculteurs de nouveaux outils à la fois efficaces et pensés pour respecter l’environnement. Nous sommes impatients à l’idée d’accompagner le développement de la société en Europe et en Amérique du Nord. » déclare Baptiste Tellier, directeur d’investissement de Fall Line Capital.



Une nouvelle étape clé : de la recherche au marché



Après avoir obtenu de premiers résultats aux champs très encourageants en 2021, la société va utiliser ses nouveaux fonds pour accélérer la mise en place de son activité de Développement en France et aux Etats-Unis tout en renforçant son pôle de Recherche en France. Ce nouvel investissement marque ainsi la première étape vers la commercialisation des futures solutions de Micropep.



“Cette deuxième levée de fonds en moins d’un an, menée par un fond américain expert du domaine comme Fall Line Capital, est une vraie marque de reconnaissance de la qualité de la recherche française, du travail fournit par toute l’équipe ainsi que du potentiel unique de notre plateforme de découverte de micropeptides pour l’agriculture. Le monde agricole a besoin de toute urgence de nouvelles solutions biologiques efficaces et plus respectueuses de l’environnement pour protéger les cultures. De même que la technologie ARN a révolutionné le monde de la santé humaine, les micropeptides ont le potentiel de révolutionner le domaine de la santé des plantes dans les années à venir.” indique Thomas Laurent, fondateur et président de Micropep.



À propos de Micropep Technologies

Fondée en 2016 à Toulouse et issue du Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (CNRS) et de la SATT Toulouse Tech Transfer, Micropep Technologies se spécialise dans les biotechnologies agricoles. La start-up a mis au point une technologie unique, non OGM, qui permet d’identifier et de moduler indirectement l’expression de gènes d’intérêt dans les plantes depuis l’extérieur, de manière temporaire et sans toucher à l’ADN grâce à l’utilisation de micropeptides . D’une certaine manière comparable aux technologies ARN, ces petites protéines permettent d’ajuster les capacités naturelles des plantes et constituent une alternative aux intrants pétrochimiques. L’ambition de Micropep est d’aider les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les agents pathogènes et les mauvaises herbes résistantes, en préservant les rendements, dans le respect de l’environnement.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











