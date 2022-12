Metacade (MCADE) a du succès en presale alors que les jetons du métavers comme MANA sont en difficulté

Les investisseurs prévoient que la valeur de MCADE pourrait être multipliée par plus de 2 au cours de sa presale. Et en plus de cela, Metacade est très prometteur en tant que support de Web3, ce qui en fait un meilleur investissement à long terme.Decentraland est un monde virtuel basé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs d'acheter, de construire et de monétiser des actifs numériques à l'intérieur d'un environnement 3D interactif. La plateforme se base sur le jeton MANA, qui est utilisé pour acheter des terrains, participer à la gouvernance de Decentraland et payer des biens et des services sur la marketplace intégrée de la plateforme.Construit sur la blockchain Ethereum, le métavers de Decentraland utilise un stockage décentralisé sur un registre public ainsi que des smart contracts avancés pour garantir que le contenu généré par les utilisateurs est à la fois immuable et à l'épreuve de la censure. Les bénéfices de la technologie blockchain sont parfaitement adaptés aux métavers, car ils redonnent plus de pouvoir aux joueurs tout en leur permettant de mieux contrôler l'expérience de jeu dans son ensemble.Decentraland est l'un des premiers projets à offrir un monde virtuel entièrement décentralisé, et son mélange unique de jeux, de réseaux sociaux et de commerce électronique présente un certain nombre de cas d'utilisation intéressants pour la plateforme. Les joueurs peuvent construire une grande variété d'expériences de jeu différentes dans le métavers de Decentraland et explorer le monde tout en se faisant des amis.En permettant aux joueurs de monétiser leurs créations virtuelles, Decentraland a élargi le champ des possibles dans l'industrie du jeu. Le contenu généré par les utilisateurs a ouvert la voie à une nouvelle vague d'innovateurs et la plateforme Decentraland réduit les obstacles à l'entrée pour permettre à quiconque de créer des jeux sans expérience préalable de la programmation.Alors que le projet a augmenté considérablement sa valeur pendant le marché à la hausse des crypto-monnaies de 2021, il a depuis été extrêmement décevant pour les investisseurs. Le projet peut offrir des fonctionnalités étonnantes aux joueurs, mais une réduction de 90% de la valeur a laissé beaucoup de gens se demander s'il pourrait un jour revenir à son précédent sommet historique.En novembre 2021, le jeton MANA a atteint une valeur de 4,88 dollars, ce qui a donné au projet de métavers Decentraland une valeur boursière totale de près de 8,5 milliards de dollars. Auparavant, beaucoup pensaient qu'il s'agirait de la prochaine nouveauté dans le monde du jeu blockchain, mais aujourd'hui, la valeur totale du marché de Decentraland n'est que de 0,8 milliard de dollars. Une telle baisse a laissé les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités, et Metacade, la plus grande arcade sur la blockchain, semble être la solution parfaite. Metacade est en train de mettre en place la plus grande arcade métaverse sur la blockchain Ethereum. Les joueurs peuvent avoir accès à un vaste choix de nouveaux titres passionnants de type "play-to-earn". En plus d'héberger une gamme de jeux P2E, les utilisateurs de Metacade peuvent également gagner d'autres façons avec le jeton natif MCADE.Metacade, qui est essentiellement axé sur la communauté, vise à offrir un espace aux joueurs et aux développeurs pour qu'ils puissent se rencontrer, quels que soient leurs intérêts. Par exemple, les utilisateurs de Metacade sont récompensés pour la contribution qu'ils apportent à la communauté, que ce soit en publiant des critiques d'alpha ou de jeux, en partageant des informations utiles ou en aidant les nouveaux utilisateurs.En connectant la communauté GameFi, Metacade vise à étendre les connaissances et le niveau d'engagement avec les titres Play-to-Earn . Cette structure incitative peut contribuer à l'avènement d'un âge d'or du jeu basé sur la blockchain et Metacade devrait être au cœur de tout ça.Metacade deviendra une DAO avec le temps, ce qui donnera plus de pouvoir aux joueurs pour influencer l'avenir de l'industrie elle-même. Une partie de ce plan est le programme Metagrants, qui donnera aux joueurs la possibilité de voter sur les meilleurs titres potentiels de GameFi et de fournir ensuite un financement aux développeurs de jeux pour accélérer leur développement. Cela signifie que Metacade contribue à l'incubation de projets de jeux que les gens veulent réellement et fait avancer le secteur.Metacade offrira également des possibilités de tests bêta aux joueurs de GameFi, qui pourront avoir accès à certains des titres les plus populaires bien avant leur arrivée sur le marché. Il s'agit d'une énorme opportunité pour les joueurs, car ils peuvent jouer à de tout nouveaux jeux de blockchain et fournir des commentaires directs à l'équipe de développement. La communauté Metacade aidera à corriger les bugs et à faire des suggestions d'amélioration. En échange, les bêta-testeurs gagneront des jetons MCADE pour la valeur qu'ils auront fournie.Le projet Metacade vient de lancer son événement de presale. Ce type de situation ne se présente pas très souvent et tend à produire des gains importants en cas de succès du projet. Avec autant de valeur à l'horizon pour Metacade, cette presale particulière est très recherchée par les investisseurs en crypto-monnaies.À titre de comparaison, le jeton MANA est actuellement évalué à 0,46 $, tandis que MCADE sera commercialisé à 0,008 $ par jeton. Compte tenu de la hausse possible du jeton Metacade, la presale de MCADE offre une opportunité majeure aux amateurs de crypto-monnaies. Et ceci est renforcé par le fait que MCADE ne devrait pas rester longtemps à 0,008 $.Avant la vente publique, les jetons auront augmenté à 0,02 $ par jeton, donc le plus tôt sera le mieux pour les investisseurs qui cherchent à s'impliquer. Une chose est sûre, les gens sont extrêmement optimistes quant à l'avenir de Metacade.