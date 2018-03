Mérieux Développement crée un deuxième véhicule d'investissement de 150 millions d'Euros

Mérieux Développement, société d'investissement créée fin 2009 par l'Institut Mérieux, a pour objectif d'accompagner le développement des entreprises du domaine de la santé. Présidée par Alexandre Mérieux, la société annonce qu'elle accélère son déploiement en créant un deuxième véhicule de participations doté d'une capacité d'investissement de 150 millions d'Euros et soutenue majoritairement par l'Institut Mérieux.



Dans le cadre d'un partenariat à long terme, Sienna Capital, filiale de Groupe Bruxelles Lambert (« GBL »), a pris un engagement d'un montant initial de 75 millions d'Euros, essentiellement destiné au nouveau véhicule d'investissement établi par Mérieux Développement.



Mérieux Développement va ainsi engager des moyens financiers plus importants en capital développement et en capital innovation, dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Afin de soutenir ce déploiement, Mérieux Développement a récemment renforcé ses structures opérationnelles aux Etats-Unis et annonce l'arrivée de Christine Demode en tant que Directeur Administratif et Financier.



« Nous sommes très honorés de ce partenariat avecSienna Capital,société d'investissements de GBL, contrôlé par les familles Frère et Desmarais, investisseurs emblématiqueset de long terme en Europe et en Amérique du Nord. Cet engagement,aux côtés de l'Institut Mérieux,témoigne de la qualité du travail accompli par nos équipes depuis 2010 et dela pertinence de notre modèle d'investissement.» a déclaré Alexandre Mérieux, Président de Mérieux Développement.



« Notre équipe a soutenu douze entreprises et a engagé près de 70 millions d'Euros entre 2010 et 2014, avec des réalisations industrielles et financières importantes.Ce financement complémentaire nous permet d'accélérer notre déploiement à court terme et constitue une base très solide pour l'expansion future de nos activités. » a précisé François Valencony, Directeur Général de Mérieux Développement.



Ian Gallienne, Président de Sienna Capital, a indiqué : « Nous nous réjouissons d'établir ce partenariat avec la famille Mérieux, qui a une réputation mondiale et une expérience centenaire dans le secteur de la santé. Cet engagement est en ligne avec la stratégie de diversification du portefeuille de GBL ainsi que ses objectifs de création de valeur, en poursuivant le déploiement de ses investissements alternatifs au travers de Sienna Capital. »



Colin Hall, Directeur Général de Sienna Capital, a ajouté : « J'ai étéimpressionné par l'équipe de Mérieux Développement et la qualité du portefeuille qui a été établi.Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir un investisseur de premier rang dans le domaine de la santé. »



A propos de MERIEUX DEVELOPPEMENT

Créée en 2009, Mérieux Développement est une société d'investissement spécialisée en capital développement et en capital innovation dans le secteur de la santé. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées pour la santé à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement environ 13.000 collaborateurs à travers le monde et représente un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2 milliards d'Euros à fin 2013, via ses filiales bioMérieux (NYSE Euronext, BIM), Mérieux NutriSciences et Transgene (NYSE Euronext, TNG).

merieux-developpement.com



A propos de SIENNA CAPITAL

Sienna Capital, aussi dénommée le Pilier Financier de GBL, est le véhicule dédié aux investissements alternatifs de Groupe Bruxelles Lambert. GBL est une société à portefeuille cotée depuis 1956 et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Bruxelles. L'objectif de Sienna Capital est d'investir dans des actifs non cotés afin de générer des rendements attractifs, ajustés selon le risque et diversifier le portefeuille de GBL. Sienna Capital entend privilégier des prises de participation en tant qu'investisseur de référence, tout en étudiant aussi des opportunités d'investissements directs auprès de managers externes. Le portefeuille actuel de Sienna Capital est composé de participations dans les fonds de private equity Ergon et Sagard ainsi que le fond de dettes Kartesia.

sienna-capital.com