Menaya lance un service de cyberdétection innovant pour détecter les vulnérabilités des PME et des ETI face à la cybercriminalité

Grâce à une combinaison automatisée de technologies, la solution développée par Menaya permet d’identifier les vulnérabilités externes des entreprises. Agile et d’une extrême simplicité d’utilisation, elle ne requiert qu’un minimum d’intervention humaine. Elle décrypte et analyse en temps réel les menaces, assurant ainsi une cybersécurité fiable et sans rupture.



Les attaques par rançongiciels (ransomware) occupent la première place des menaces pour les entreprises et collectivités. Le nombre de cyberattaques de ce type traitées par l’ANSSI a pratiquement été multiplié par 4 entre 2019 et 2020, passant de 54 à 192. Parallèlement, 55% des cyberattaques sont effectuées via les sites Web des entreprises.



« Mon expérience nous a conduits à créer une solution clé en main de « hacker éthique virtuel ». Elle a pour vocation d’intégrer des services cyber automatisés afin de détecter, évaluer et prévenir les risques cyber des entreprises. Menaya répond ainsi aux nouveaux besoins des entreprises qui doivent pouvoir réagir en temps réel et détecter sans erreur les alerte de risques. » Avi Bartov, fondateur de Menaya.



Dans ce contexte déstabilisant qui occasionne des perturbations chroniques, Menaya répond à l’une des plus grandes priorités actuelles des entreprises : renforcer leur dispositif de sécurité pour faire face aux menaces informatiques qui ne cessent de croître. La solution Menaya leur apporte un véritable confort dans la sécurisation de leur activité. Une partie des risques cyber peut être appréhendé, anticipé et évité. Selon The UK Government Communications Headquarters, 80 % des cyberattaques peuvent être déjouées par une gestion pertinente des risques cyber.



Principaux bénéfices de la solution de Menaya :

• Détection proactive des vulnérabilités

• Solution cloud évolutive économique

• Rapport clair et facile à exploiter qui décrit les vulnérabilités détectées

• Aucune expertise en sécurité informatique n’est nécessaire

• Conseils de correction aisément exploitables, hiérarchisés pour mieux les cadencer et les déployer

La solution optimise ainsi les efforts de protection pour une cybersécurité sur laquelle on peut vraiment compter.



La solution comporte 3 volets :

• Cyber Detection : une combinaison automatisée de technologies pour identifier les vulnérabilités des applications Web, ainsi que les logiciels malveillants dangereux (Malware Detection et Web Application Scanner)

• Cyber Rating : une cartographie des risques cyber basée sur plus de 20 composants et 400 contrôles pour évaluer l’exposition cyber et ses conséquences

• Cyber Remédiation : des rapports de vulnérabilités permettant une remédiation facilement applicable. En complément et grâce à son écosystème de partenaires, Menaya accompagne ses clients dans l’application des remédiations.



A propos de Menaya

Menaya a été créée en juin 2022. La start-up propose une solution clé en main de cyberdéfense pour les entreprises : une combinaison automatisée de technologies, fondées sur le concept de Hacker Éthique Virtuel, pour identifier les possibilités de cyberincidents avant qu'ils ne surviennent. Menaya se positionne en pionnier, et fournit une solution SaaS très simple d’utilisation, qui détecte et hiérarchise de manière autonome les risques cyber grâce à une analyse complète de l’ensemble des surfaces d'attaque externes. Issue du savoir-faire israélien, elle bénéficie de plus de 20 ans d’expertise ayant permis d’élaborer, à destination des entreprises, des solutions de protection pour la défense de leurs infrastructures majeures.

https://menaya.com/comment-ca-marche/



A propos du fondateur Avi Bartov

Après un service militaire en tant qu’Officier et des études de droit, Avi se découvre une âme d’entrepreneur. Il commence sa carrière comme Directeur Général du département sécurité générale d'ICTS France, leader de la sécurité aérienne en Europe. En 1995, il fonde CBI (Consulting on Business Intelligence), une des premières sociétés d'intelligence économique et de protection des informations en France. De 1999 à 2005, Avi dirige la société Adanet Consulting, spécialisée dans la mise en place de systèmes sophistiqués et complexes de sécurité informatique pour grands comptes. En 2006, il crée GamaSec pour exporter l'expertise israélienne en matière de cybersécurité sur le marché américain et européen. En 2018, l'expérience acquise dans le monde industriel, high-tech et financier permet à GamaSec de concevoir sa propre technologie de « Hacker Éthique Virtuel » et d’intégrer des services de

cyberdétection et de cyberprotection dans l’assurance cyber. Avide de challenges, Avi lance aujourd’hui Menaya avec des partenaires internationaux.

https://www.linkedin.com/in/avibartov/