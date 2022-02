Memo Bank choisit Enfuce comme fournisseur de services d’émission de cartes

Memo Bank, la première banque indépendante créée en France depuis 50 ans, a choisi Enfuce comme fournisseur de services d’émission de cartes. À travers ce partenariat, Memo Bank cherche à élargir son offre de services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME) en France.



Memo Bank propose un ensemble complet de services permettant aux PME de gérer leurs flux de trésorerie, via notamment des comptes courants, des crédits et des facilités de paiement. La banque dispose d’un agrément délivré par les autorités bancaires européennes (BCE) et françaises (ACPR). Memo Bank lance aujourd’hui une offre de cartes de paiement physiques et virtuelles à débit différé offrant la possibilité aux PME de suivre en temps réel leurs dépenses directement depuis leur compte bancaire.

L’esprit de collaboration a été l’une des principales valeurs et un facteur déterminant incitant Memo Bank à s’associer à Enfuce pour l’émission des cartes.



« Nous avons rapidement noué de bonnes relations avec les équipes d’Enfuce, et nous sommes très heureux de grandir ensemble. Les belles références clients d’Enfuce en Scandinavie nous ont convaincus de sa capacité à accélérer notre croissance » a déclaré Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de Memo Bank.



Memo Bank a placé la technologie au cœur du partenariat - il ne s’agit pas de remplacer les banquiers par des robots, mais plutôt de doter les équipes des meilleurs outils disponibles pour servir leurs clients. L’aspect technologique a également été l’un des principaux facteurs incitant Memo Bank à collaborer avec Enfuce.



« Au-delà d’un ADN commun en termes d’architecture technologique, Enfuce dispose d’une solide infrastructure répondant à des normes de sécurité élevées en matière de gestion des données clients en Europe », a poursuivi Jean-Daniel Guyot.



Enfuce croit également au potentiel de l’offre de Memo Bank sur le segment des PME.



« Nous nous réjouissons de proposer nos services à notre premier client français, et ce d’autant plus que Memo Bank est la première banque véritablement indépendante en France depuis 50 ans » a affirmé Denise Johansson, co-fondatrice et co-dirigeante d’Enfuce.



Grâce à ce partenariat, Memo Bank peut proposer à ses clients des cartes à débit différé Visa* Corporate.

« Compte tenu de l’expertise de ses équipes, nous sommes convaincus que Memo Bank parviendra à imposer ses services sur le marché très mal servi des petites et moyennes entreprises partout en Europe, et nous les soutiendrons tout au long de leur développement », a précisé Denise Johansson.



*Visa est une marque déposée de Visa International Service Association.



A propos de Memo Bank

Première banque indépendante créée en France depuis 50 ans, fondée et financée par des entrepreneurs, Memo Bank a pour ambition de devenir la structure financière sur laquelle les PME peuvent s’appuyer pour accélérer le développement de leur activité.



A propos d’Enfuce

Enfuce propose des services de paiement, d’open banking et d’évaluation de l’empreinte carbone aux banques, aux fintech, et aux commerçants. Alliant expertise sectorielle, technologie innovante et conformité, les solutions apportées par Enfuce s’inscrivent sur le long terme et sont évolutives, et ce rapidement et en toute sécurité. Fondée en Finlande, Enfuce a récemment étendu sa présence géographique en Allemagne et en France et compte plus de 16 millions d’utilisateurs de cartes actifs sur sa plateforme à partir desquels elle traite près d’un milliard d’euros de transactions par an. Enfuce a organisé plusieurs levées de fonds en capital-risque et a été reconnue, notamment, par TheFinTech50, le programme Visa Fintech Fast Track, le programme Mastercard Lighthouse Development, Deloitte Technology Fast 50, et a reçu le prix PayTech 2019 de la « meilleure solution des systèmes de paiement présents dans le cloud ».

www.enfuce.com