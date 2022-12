Meelo lève 3 millions d’euros pour devenir le leader de la lutte contre la fraude et le risque en France comme à l’international

Après avoir déjà investi plus d’un million et demi d’euros dans le développement de sa solution SaaS,Meelo propose aujourd’hui la technologie la plus complète du marché face à un risque de fraudes etd’impayés de plus en plus élevé. Et ce n’est qu’un début. L’entreprise basée près de Lille va, grâce àcette première levée de 3 millions d’euros, continuer à grandir pour répondre aux attentes desbanques, des assurances, retailers et e-commerçants qui font appel à ses services. À la clé, lerecrutement d’une dizaine de talents, de nouveaux investissements en R&D et une ouverture àl’international, à commencer par le Benelux, la péninsule ibérique et l’Asie dès 2023.À peine 2 ans après son lancement, les résultats de Meelo sont d’ores et déjà à l’équilibre. La start-uppeut compter sur la fidélité d’une dizaine de clients parmi lesquels le géant du retail Boulanger, legroupe de distribution automobile BYmyCAR ou encore le spécialiste du crédit à la consommationSofinco. Ainsi que sur une équipe soudée d’une vingtaine de collaborateurs menée par deux expertsdu secteur qui cumulent à eux deux 40 ans d’expérience : Mohamed Hadiri, 20 ans en tant quedirecteur data et risk management (Cetelem, CACF, Cofidis) et Laurent Kocinski, 20 ans dans le crédità la consommation en direction générale et direction partenariats (CACF, Cofidis). À l’époquecollègues, ils ont décidé de lancer ensemble Meelo pour bloquer les fraudeurs de plus en plusnombreux tout en offrant la meilleure expérience client aux profils intéressants pour les entreprises.Meelo intervient sur la fraude à l’identité et documentaire ainsi que sur l’analyse de la solvabilité desclients dans des secteurs variés comme la banque, le crédit, l’assurance ou l’automobile. Sa solutionplug and play réduit le coût du risque par 4 en moyenne. Grâce à l'intelligence artificielle et à l’opendata, son algorithme vérifie en temps réel que les données du client sont cohérentes avec son identité(adresse, email, téléphone, date de naissance, etc) et si les documents remis (bulletins de salaires,papiers identités, relevés bancaires, etc.) n'ont pas été falsifiés, par exemple.Au total, Meelo contrôle le profil du client et lui attribue un score de fiabilité à partir de plus de 400données. L’algorithme est capable de collecter et d’analyser les informations que les clients laissent àla disposition de tous sur le Web pour en étudier la cohérence avec ce qui est déclaré. Il peut aussis’agir de données officielles, par exemple d’une banque dans une démarche d’open banking(ouverture des données issues d’un compte bancaire sur l’accord explicite du client). Le tout dans lerespect du cadre légal fixé par le RGPD.Enfin, le machine learning peut suggérer des vérifications complémentaires. Dans ce cas, l'humainreprend la main, par exemple en appelant un client pour vérifier son existence.En sécurisant et en facilitant l’onboarding, Meelo améliore ainsi l’expérience utilisateur (UX) et le tauxde transformation. Le parcours est dynamique et s’adapte au profil de chaque client avec une réponseen temps réel.Lancée en 2020, la fintech nordiste Meelo propose une solution SaaS pour sécuriser les transactions,repérer les éventuels fraudeurs et prédire le risque d'impayé. Elle combine l’open data et l’IA pouridentifier les nouveaux clients et prédire leur comportement pour adapter l’expérience d’achat. Sasolution plug and play réduit le coût du risque par 4 en moyenne.L’entreprise compte aujourd’hui une vingtaine de salariés et une dizaine de clients, principalement desbanques, assurances, retailers et e-commerçants. Parmi eux, de grands comptes comme Boulanger,BYmyCAR et Sofinco ont déjà testé et approuvé la solution d'onboarding sécurisé.www.getmeelo.com(1) Selon l’ Étude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG