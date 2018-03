Maxime Jadot est nommé responsable de l’intégration de Neuflize OBC et Fortis en France

La Banque Centrale Néerlandaise (DNB) a accordé le 10 mars sa déclaration de non-objection par rapport au plan de transition global du consortium formé avec RBS et Santander. Cette étape permet ainsi de poursuivre, selon le calendrier prévu, le travail sur l’intégration des activités d’ABN AMRO reprises par Fortis.En France, Fortis reprendra l’ensemble des activités du groupe Neuflize OBC. Maxime Jadot dirigera « l’Integration Team » qui pilotera les études et travaux permettant à terme le rapprochement de Fortis et Neuflize OBC. Cette équipe sera composée de représentants des différents métiers de Neuflize OBC et de Fortis.Maxime Jadot est, depuis mars 2007, Président du Directoire de Fortis Banque France.Il a débuté sa carrière en 1983 dans le Retail banking à la Générale de Banque où il a successivement occupé les postes de Directeur d'agence, Directeur de réseau et Directeur Marketing. De 1990 à 1996, il a été Directeur de la Région Bruxelles Centre (18 agences, 600 collaborateurs) puis a pris, en 1996, la Direction du marketing, du contrôle et de l'organisation au sein de la zone Nord Est de Belgique.Depuis 1998, il occupait la fonction de Directeur exécutif du département Corporate Finance and Capital Markets au sein de la banque de financement et d’investissement Fortis.Il a également été Administrateur de Fortis Securities France de 2000 à 2004 et de Fortis Private Equity de 1999 à 2007.Maxime Jadot, 50 ans, est titulaire d'une maîtrise de droit de l'Université Catholique de Louvain (1980) et d'une maîtrise de droit international de l'Université de Georgetown, DC de Washington (1981).Fortis est en France le partenaire financier des entreprises et des entrepreneurs. Il apporte aux dirigeants d’entreprise l’ensemble des solutions financières répondant à leurs besoins à titre privé, professionnel, managérial et d’actionnaire, au travers de ses activités de- banque : banque commerciale, leasing, affacturage, banque privée, banque de financement et d’investissement- assurance : assurance-vie, épargne salariale et épargne retraite- gestion d’actifs : privée et collectivePrésent en France depuis 1920, Fortis compte aujourd’hui 2 885 collaborateurs et dispose de 120 implantations commerciales. En 2007, Fortis a enregistré en France des revenus de 1,2 milliard d’euros, en hausse de près de 15%.Prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l’assurance, Fortis s’adresse à une vaste clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels. Il leur propose une gamme complète de produits et de services par le biais de ses propres canaux ou en collaboration avec des intermédiaires et des partenaires de distribution. Avec une capitalisation boursière d’EUR 35,1 milliards (31/03/2007), Fortis figure parmi les 15 plus importantes institutions financières européennes. Sa forte solvabilité et sa présence dans plus de 50 pays constituent des atouts qui, conjugués à l’enthousiasme et au professionnalisme de ses 60.000 collaborateurs, lui permettent d’associer la puissance à la flexibilité tant sur le plan mondial que local, et ce, avec l’objectif fondamental de mieux servir ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com

