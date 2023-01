Matthieu Cordier rejoint Hub One en tant que Directeur Financier

Matthieu aura en charge la stratégie financière de Hub One, la gestion des relations avec les investisseurs et des services généraux, la direction des achats et la direction juridique et réglementaire. Il contrôlera également la rentabilité et la solvabilité du groupe.



Matthieu Cordier dispose d’une forte expertise dans le domaine des Télécommunications, pour avoir notamment collaboré avec Orange pendant plus de 15 ans.

Matthieu débute sa carrière dans le secteur bancaire comme analyste financier en charge du secteur des Télécommunications, chez BNP Paribas puis chez ABN AMRO, de 2000 à 2005.

Après plusieurs années à Londres, il rejoint en 2005 Orange où il occupera différents postes clés. Il commence tout d’abord comme responsable du controlling central jusqu’en 2008, avant de devenir Directeur de Cabinet auprès du Directeur Financier du Groupe Orange pendant près d’un an.

Il prend ensuite la tête du département Fusions & Acquisitions, avant de conclure son parcours chez Orange au poste de Directeur Financier d’Orange Cyberdefense pendant 4 ans (2017-2021). A la tête d’une équipe de 50 experts, il mène notamment avec succès l‘intégration de deux sociétés acquises en dehors de France : Securedata (GB) et SecureLink (Pays-Bas).

Matthieu est ensuite recruté par Devoteam en tant que Directeur Financier adjoint, où il prend la tête du département Fusions & Acquisitions (2021-2022), avant de rejoindre Hub One.

Matthieu Cordier est diplômé de KEDGE Business School et du MBA de Finance de l’université de Laval au Canada. Il a effectué le Master Finance Class d’HEC et est analyste financier certifié en France et aux Etats-Unis (SFAF et CFA).



