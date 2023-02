Mathilde Ffrench est nommée Chief Blockchain Officer

Mathilde Ffrench, 40 ans, est ingénieure, spécialiste des architectures blockchain, ouvertes et privées.

Diplômée de l’INPG-ENSIMAG Grenoble (2006) en Infrastructures et Systèmes, Mathilde démarre sa carrière chez l’éditeur de logiciels franco-américain Axway, en tant qu’ingénieur R&D (2006-2010) où elle se spécialise dans les protocoles d’infrastructures inter-applicatives utilisés dans les milieux bancaires & financiers. Elle rejoint ensuite le spécialiste de la transformation numérique D2SI en tant que consultant détachée à la Société Générale. Elle y dirige l'équipe technique en charge de l'infrastructure de production Tibco Rendez-Vous, Tibco EMS et Nirvana middleware utilisée, de Tokyo à New-York, par les applications de trading de SGCIB (front, middle et back office). En 2013, Mathilde se lance dans l’entrepreneuriat et co-fonde Echinopsii, startup incubée à l’accélérateur BNP Paribas Innov & Connect, qui développe une solution de cartographie de production informatique évolutive et open-source.



En 2016, Mathilde qui suit les développements de la technologie blockchain est repérée par IBM pour y développer la practice blockchain d’IBM France au poste de Practice Tech Lead & Manager (2017-2022). Elle y initie différents projets blockchains permissionnés pour des acteurs industriels variés avec des cas d’usage différents (protection de la propriété intellectuelle, protection de données bancaires et financières, stratégies industrielles et retail).



En 2022, Mathilde Ffrench renoue avec l’écosystème startup et rejoint Mira en tant que Chef Blockchain Officer pour y construire le « Miraverse » : l’architecture et l’offre de Mira sur la blockchain Polygon, dans un premier temps. Sur le long terme Mira a vocation à être multi-blockchain suivant la philosophie NoETH (Not only ETH). En plus d’une vision multi blockchain, Mira proposera des innovations et standards sur le périmètre des NFTs pour les metaverses dès le premier semestre 2023.



Avec ses partenaires, Mira a aussi pour ambition d’accompagner et de proposer des innovations techniques pour améliorer le respect de la vie privée sur les infrastructures décentralisées publique (blockchain, file storage …) tout en assurant un respect strict des régulations locales.



Mathilde sera épaulée d’une équipe d’ingénieurs nativement formés à l’écosystème web3. Le premier NFT de Mira verra le jour au premier semestre 2023.



Pour Gaspard Giroud, CEO Fondateur de Mira : « De par sa formation, son expérience et son intégrité, Mathilde est la personne idéale pour implémenter la vision de Mira : utiliser la blockchain comme un outil pour protéger la propriété intellectuelle des contributeurs (artistes, artistes 3D, marques, institutions) à la construction du monde, garantir la bonne exécution du partage de la valeur et sécuriser les utilisateurs tout en inventant de nouveaux usages et modes de collaboration. »



Pour Mathilde Ffrench : « Rejoindre un projet aussi exigeant et ambitieux que Mira est une opportunité. La sécurisation des utilisateurs, le respect et la confiance de nos partenaires seront mes priorités pour faire de Mira un environnement où les utilisateurs aimeront créer, jouer et collaborer mais aussi un acteur exemplaire capable de faire progresser l’ensemble de notre écosystème dans le respect des données de nos utilisateurs finaux. »



A propos de Mira :

Plateforme technologique ouverte et universelle, Mira est construite, de façon perpétuelle, par une communauté mondiale de créateurs qui développent pour les partenaires de la plateforme une qualité de contenus et de potentialités inédits (artistes CGi, studios VFX, architectes, designers, joueurs, experts en photogrammétrie, opérateurs de drones, utilisateurs de Lidar, ingénieurs du son, compositeurs…). Mira est accessible depuis n'importe quel dispositif (smartphone, PC ou casque AR/VR).

Mira propose d’ores-et-déjà une suite complète de fonctionnalités techniques. Avec une intégration transparente, une navigation fluide, des avatars ultra-réalistes, des tokens, des contenus qualitatifs et des fonctionnalités sociales, Mira permet de créer une expérience réellement immersive qui sollicite tous les sens en restant fidèle à l'intention de ses créateurs.

Mira est construit à partir du moteur de jeu Unreal Engine d’Epic Games et bâti sur la blockchain Polygon.

Présentée au public pour la première fois en novembre 2022 avec la révélation des jumeaux numériques de Paris et New-York et une suite de fonctionnalités immersives permettant de vivre des expériences hors du commun – comme voler en jetpack - au sein d’institutions emblématiques telles que la Tour Eiffel, le Musée Guggenheim, le Grand Palais ou encore Penn Station, Mira est une prouesse à la fois technologique et esthétique. C’est aujourd’hui la plateforme la plus à même de répondre aux exigences des plus belles marques et institutions culturelles à qui elle offre une expérience esthétique inégalée, respectueuse de leur univers et de leur patrimoine dans le monde virtuel.



Dates clés

- 2016 - Fondation à New York par le Français Gaspard Giroud

- 2016-2019 - « L'âge des fondations » : maîtrise de la technologie et modélisation 3D des « jumeaux numériques » de plusieurs hauts-lieux de grandes capitales mondiales

- 2020-2023 - « L'âge des bâtisseurs » : le monde de Mira se construit et s’étend grâce à ses créateurs et ses partenaires

- 2024-2027 - « L'âge des explorateurs » : le trafic grand public transforme Mira en un véritable monde enrichi et socialement actif



Chiffres clés

- 35 salariés répartis dans 5 pays (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Chine) : spécialistes du middleware, du Web3, du gaming, du luxe et des entreprises en hypercroissance

- 2 piliers structurels : le moteur de jeux Unreal Engine d’Epic Games et la blockchain Ethereum

- 2 millions d’euros de chiffre d’affaires avant son lancement

- 5,5 millions d’euros de financement depuis début 2022

- +20 grands partenaires : des institutions culturelles (Centre des Monuments nationaux, Tour Eiffel, Réunion des Musées nationaux, ...), des marques prestigieuses (Chanel, Pininfarina...), des grandes entreprises (Viacom, Fujitsu, BASF, SNCF, France Télévisions...).