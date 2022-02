Market Pay enrichit sa solution SoftPOS avec le paiement par lien

Market Pay, plateforme de paiement européenne et omnicanale, ajoute la fonctionnalité de paiement par lien à sa solution PayWish® lancée l’année dernière.



PayWish® est une solution d’acceptation des paiements qui transforme les appareils Android en terminaux de paiement. A travers une application mobile, elle permet aux commerçants, quelle que soit leur taille, d’accepter les paiements sans contact de tout montant sur leurs smartphones ou leurs tablettes Android compatibles NFC. PayWish®facilite considérablement les expériences de vente en mobilité, que ce soit en point de vente ou à l’extérieur (livraison à domicile, vente nomade, VTC…).



Au paiement sans contact s’ajoute désormais la méthode de paiement par lien. Ce lien est transmis au client par email ou scanné par ce dernier via un QR Code automatiquement généré. Ce même lien redirige vers une page de paiement où le client peut choisir son moyen de paiement : carte bancaire ou virement simplifié. Ces méthodes de paiement vont progressivement s’enrichir avec de nouvelles options comme le BNPL (But Now Pay Later).



Toute la transaction s’effectue sur un seul terminal. Elle ne nécessite donc pas de matériel additionnel - et donc de frais associés - mis à part une tablette ou un smartphone Android compatible.



Outre de nouveaux moyens de paiement, les fonctionnalités de PayWish® continuent à s'étoffer avec l'arrivée du remboursement et de la prise de caution.

Les expériences de vente en mobilité se démocratisent avec la multiplication des prises de commande en file d’attente, des pop-ups et corners de vente et un besoin renforcé d’optimiser la surface de vente, et cela en dehors du contexte sanitaire. Le taux de croissance annuel des systèmes d’encaissement mobiles est d’ailleurs évalué à +20% jusqu’en 2024.



A propos de Market Pay

Née dans l’univers retail, Market Pay est une Fintech française qui fournit aux retailers et e-commerçants une plateforme de paiement omnicanale et internationale. Sa mission est de concevoir et mettre en œuvre des solutions de paiements innovantes, fiables et qui soutiennent la croissance des commerçants. Sa large gamme de solutions réinvente l’expérience client, qu’il s’agisse d’un usage 100% nomade, 100% digital ou de magasin connecté. Conçues avec et utilisées par des enseignes leader (Carrefour, Enterprise rent-a-car, Promocash…), ses solutions se distinguent par l’intégration des derniers standards de l’industrie et leur parfaite adéquation avec les problématiques des commerçants. Implantée dans 6 pays européens ainsi qu’au Brésil, Market Pay compte 200 collaborateurs. En forte croissance, elle a géré en 2020 2,3Md€ de volume de transaction, soit 29 Mds€ en valeur, 130 000 terminaux et plus de 5M de cartes. En 2021, elle acquiert la fintech dejamobile. Market Pay est dirigée par Frédéric Mazurier, Président & Isabelle Clairac, Directrice Générale.

