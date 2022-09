Mailinblack s’allie aux fonds français Apax et NewAlpha Verto et dispose de +50M€ pour ses opérations de croissance externe L’objectif de l’entreprise est de démocratiser une cybersécurité performante et accessible, consolider le marché et diversifier ses solutions.

Mailinblack, l’éditeur de logiciel marseillais qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations, annonce l’entrée d’Apax Partners, l’un des leaders du private equity en Europe (via son fonds Apax Development), et de NewAlpha Verto, à son capital.



Ce nouvel actionnariat, incluant également l’équipe de management et les actionnaires historiques, permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de solutions de cybersécurité à la pointe de la technologie. Elle disposera de plus de 50 millions d’euros pour sa stratégie de diversification qui pourra passer par des opérations de croissance externe.



“Après avoir réinventé notre produit historique Protect, connu de tous et utilisé par 14 000 clients, par des Intelligences Artificielles auparavant réservées aux grands comptes, nous avons repensé la sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité avec Cyber Coach, une solution de simulation de cyberattaques par email et d’éducation expérientielle, déjà adoptée par +600 clients. Nous souhaitons désormais renforcer notre leadership en Europe en créant un véritable garde du corps numérique pour l’utilisateur en entreprise, au service des DSI. Cette opération financière va nous permettre de diversifier notre offre produits en développant, en réalisant des partenariats ou en acquérant des solutions telles que : gestion de mots de passe, transfert de documents, dépollution numérique, entre autres”, détaille Thomas Kerjean, Président-directeur général de Mailinblack.



Construire un acteur cyber souverain de +40M€ de CA en Europe



Habituée aux croissances à deux chiffres depuis 2015, Mailinblack a connu une croissance de 28% de son chiffre d’affaires et enregistré une hausse de 15% de son nombre de clients en 2021. L’entreprise a notamment su convaincre nombre de PME, de collectivités et d'établissements de santé de lui faire confiance.



Grâce au soutien de ses investisseurs, Mailinblack ambitionne de quadrupler son chiffre d’affaires d’ici à 2026 par l’accélération de ses recrutements marketing et commerciaux, du renforcement des canaux indirects mais également par le développement d’offres complémentaires. En France comme en Europe, dans un contexte de marché fragmenté, Mailinblack étudie déjà des acquisitions d'éditeurs dont l’ARR (Revenu Récurrent Annuel) est compris entre 1 M€ et 10 M€.



Devenir un véritable garde du corps numérique des collaborateurs



Dans un contexte numérique omniprésent, aussi utile que polluant, la vision de Mailinblack est de devenir le garde du corps numérique du plus grand nombre, au service du libre arbitre numérique. La société travaille sur la conception d’une solution hébergée sur le poste de travail de l’utilisateur permettant de simplifier l’accès aux services de cybersécurité nécessaires au quotidien.



Cette solution accompagnera le collaborateur dans la gestion de sa trace numérique et participera à sa formation de manière contextualisée. À l’intérieur de cette solution, six produits s’articuleront autour d’une plateforme centrée sur l’utilisateur et au service du DSI.



“Mailinblack a su devenir le leader de la protection des emails et de la sensibilisation aux menaces cyber sur le segment PME-ETI. Fort d’une base de clients fidèles, l’entreprise est prête à enrichir son offre autour de nouvelles solutions de protection des utilisateurs. Nous avons été convaincus par la vision du dirigeant et les qualités de l’équipe de direction et par ses ambitions en matière d’innovation. Nous sommes heureux de contribuer à son essor en France et en Europe en réalisant la huitième opération de notre fonds Apax Development”, commente Bérenger Mistral, Associé d’Apax Partners.



“Nous avons été séduits par plusieurs éléments chez Mailinblack parmi lesquels la qualité des solutions et des services développés en France, sa dynamique de croissance ou encore le leadership de ses équipes de direction. Nous sommes convaincus que l’entreprise saura se diversifier et conquérir de nouveaux marchés en Europe. Elle pourra s’appuyer sur notre expérience et sur nos compétences pour y parvenir”, ajoutent Thomas Fort et Antoine Dary, associés de NewAlpha Verto.



Un nouveau modèle social et environnemental



Fervent défenseur de la sécurité de plus d’un million d’utilisateurs au quotidien, Mailinblack est également fervent protecteur du sentiment de sécurité et d’impact de ses équipes. Trente nouveaux postes sont d’ores et déjà ouverts en développement informatique et dans toutes les fonctions business et support. Portée au palmarès et labellisée Great Place to Work en 2021, la société, qui respecte à la lettre l’égalité femmes hommes à tous les niveaux (comité de direction, management et équipes), pratique aussi un droit à la déconnexion numérique et évolue dans un environnement à la fois attractif sur site et totalement flexible.



Convaincue que les prochaines années ne seront plus des années de grandes promesses mais de preuves dans le temps présent, de valeurs réellement vécues, l’équipe dirigeante promeut une culture gravitant autour du sentiment de sécurité au quotidien et d’impact économique, social et environnemental à Marseille, en Provence, devenue particulièrement attractive pour les talents suite aux confinements.



À propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec 50 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à près de 5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.

Apax Partners sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.

www.apax.fr



À propos de NewAlpha Verto

NewAlpha Verto est un fonds de Growth Equity qui accompagne les entrepreneurs dans leurs stratégies de développement, en France et à l’international, par croissance organique et externe. Le fonds soutient les PME rentables et en forte croissance, présentes sur les segments de la Tech (Software & Digital) et de la Santé. Il finance la croissance des sociétés qu’il accompagne dans le cadre d’une réorganisation du capital ou d’une levée de fonds, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire. Le portefeuille de NewAlpha Verto est composé de 7 entreprises (BIOBank, Presto Engineering Group, Sinari Group, CHR Group, Mailinblack, GAC Technology et Elap Group).



À propos de Mailinblack

Fondée en 2003, Mailinblack est la pépite française qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations. Ses équipes, constituées de 70 collaborateurs basés à Marseille, conçoivent, développent et hébergent en France ses solutions de cybersécurité. Parmi elles, la solution Protect (protection de messagerie contre malware, phishing, ransomware, spam, scam...) ou encore l’outil de sensibilisation et de formation Cyber Coach. Lauréate du Grand Défi Cyber et forte de plus de 19 années d’expertise en sécurité, R&D et intelligence artificielle, Mailinblack recense aujourd’hui 1 million d’utilisateurs et 14 000 clients dans le secteur public et privé. En 2022, elle est la seule entreprise du secteur de la cybersécurité à obtenir le label Best Workplaces de Great Place To Work®.



