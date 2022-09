MANGOPAY nomme Olympe Leflambe au poste de General Counsel, Legal & Compliance Olympe Leflambe, ancienne Senior Legal Director, Payments EU & APAC chez eBay, rejoindra le COMEX de MANGOPAY et aura pour mission de renforcer les capacités de gestion des risques de l’entreprise et de garantir une expérience client optimale.

MANGOPAY, acteur européen majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes, annonce la nomination de Olympe Leflambe au poste de General Counsel, Legal & Compliance. Cette création de poste fait écho à la volonté de MANGOPAY d'accroître sa capacité à innover dans un univers régulé pour coller aux nouveaux usages et besoins de ses clients. L’objectif est de répondre aux besoins évolutifs des clients et des prospects afin d‘offrir une expérience client de premier ordre, tout en garantissant le respect des obligations légales.



Olympe Leflambe, qui intègre le COMEX, reporte Romain Mazeries, CEO de l'entreprise. Cette nomination constitue une étape clé pour MANGOPAY, et souligne les ambitions de la fintech de devenir l'une des principales solutions de paiement mondiales au service de l'économie des plateformes. Forte d’une riche expérience juridique, Olympe Leflambe conseillera l’équipe dirigeante de MANGOPAY, qui met actuellement tout en œuvre pour renforcer sa conformité réglementaire et son engagement auprès des décideurs et des régulateurs du monde entier.



Avec plus de 20 ans d'expérience dans l’industrie du paiement, Olympe Leflambe rejoint MANGOPAY à un moment décisif où le paysage des actifs numériques évolue à une vitesse faramineuse et la réglementation s'intensifie en parallèle. À ce nouveau poste, et pour soutenir les fortes ambitions de la scale-up, Olympe Leflambe managera et développera le pôle Legal et Compliance. En plus de fournir des conseils métiers, elle travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe de direction de MANGOPAY et ses parties prenantes pour consolider le leadership de l’entreprise sur son marché.

En amont, Olympe Leflambe était Senior Legal Director, Payments EU & APAC chez eBay. Auparavant, elle a également travaillé chez Amazon payments en tant que EU Senior Corporate Counsel . Elle fut notamment en charge de fournir des conseils stratégiques sur un large éventail de questions commerciales et réglementaires relatives aux activités de paiement d'Amazon dans l'Union européenne. Au cours de sa carrière, Olympe Leflambe a également travaillé pour PayPal, pour les marchés d’Europe du Sud et de l'Est. Diplômée d'une Licence en commerce international de l'Université de La Sorbonne à Paris et d'un Master en droit de l'Université de Lausanne, elle a rédigé un mémoire sur “Les aspects juridiques de la monnaie électronique”.



“La plateformisation de l’économie constitue un vrai changement de paradigme pour l’e-commerce. Un changement dont la réglementation est la clé de voûte de la transformation de cet écosystème. Je suis donc ravie de rejoindre les équipes MANGOPAY à un moment aussi crucial, et de piloter l’équipe internationale Legal and Compliance”, déclare Olympe Leflambe, General Counsel, Legal & Compliance chez MANGOPAY. “Je vais pouvoir apporter mes connaissances approfondies et ma riche expérience à un pionnier des solutions de paiement qui concentre 100 % de ses efforts sur les besoins spécifiques des marketplaces et des plateformes. J'ai hâte de collaborer avec les équipes et de continuer à travailler à l’évolution des normes en matière de conformité réglementaire".



Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY, poursuit : "Je suis heureux d'accueillir Olympe Leflambe. Alors que nous nous concentrons sur l'élargissement de nos offres de produits pour accélérer la croissance de MANGOPAY, l'expérience et les connaissances juridiques d'Olympe seront un atout inestimable. Olympe nous rejoint à un moment stratégique. Elle jouera un rôle clé au sein de l’entreprise et travaillera en étroite collaboration avec moi, notre conseil d'administration et le reste de nos équipes.Nous entamons actuellement notre prochaine phase de croissance à l’échelle mondiale. À cet égard, je suis convaincu qu'elle saura guider notre équipe pour définir de nouvelles normes sectorielles en termes de conformité réglementaire, et pour appliquer les meilleures pratiques de gestion des risques”.



À propos de MANGOPAY

MANGOPAY est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son écosystème unique et complet dédié aux paiements. Créée en 2013, MANGOPAY dessert plus de 2 500 marketplaces de premier plan et des scale-ups innovantes. Bâti autour de sa solution programmable de séquestre et de registre, l'écosystème end-to-end de MANGOPAY couvre l’ensemble des besoins des plateformes en matière de paiements avec une flexibilité totale pour l’intégration et des workflows personnalisables pour chaque business model.



