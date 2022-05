MANGOPAY nomme Luke Trayfoot au poste de Chief Revenue Officer

MANGOPAY, acteur européen majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes, annonce la nomination de Luke Trayfoot, au poste de Chief Revenue Officer. À ce poste nouvellement créé, Luke Trayfoot aura pour mission de répliquer le fort développement européen de MANGOPAY à l’international, tout en affinant la stratégie commerciale. Luke Trayfoot sera sous la responsabilité de Romain Mazeries, CEO de l'entreprise.



Après l'arrivée d’Advent International, comme nouvel actionnaire majoritaire, la nomination de Luke Trayfoot constitue une étape clé pour MANGOPAY, et souligne les ambitions de la fintech de devenir l'une des principales solutions de paiement mondiales au service de l'économie des plateformes.



Fort d'une expérience de plus de dix ans à des postes à haute responsabilité, Luke Trayfoot possède une fine connaissance des problématiques de développement et scalabilité liées aux marketplaces. Il est également un spécialiste de la création d’écosystèmes, du commerce transfrontalier et des environnements de paiement. Dans son nouveau rôle, Luke Trayfoot a pour missions de développer de nouveaux marchés pour que les clients de MANGOPAY puissent développer leurs activités à une échelle internationale, et atteindre leurs objectifs de croissance et de rentabilité.



Auparavant, Luke Tayfoot a été EMEA Sales Director chez Hyperwallet.

À ce poste, il a contribué à la création d’une fintech mondiale, que PayPal a acquis pour renforcer son offre sur sa brique de paiement à destination des marketplaces. Après avoir rejoint PayPal, Luke a notamment dirigé la stratégie marketplace EMEA de l’entreprise. Avant de rejoindre Hyperwallet, Luke a passé 4 ans chez World First, où il a occupé de nombreux postes de direction, dont Head of Partnership Sales EMEA et Partnerships Sales Manager.



“Je suis ravi de rejoindre MANGOPAY, un acteur pionnier des solutions de paiement. Je vais pouvoir mettre à profit mes connaissances et mes expériences, d’autant plus que les marketplaces constituent un vrai changement de paradigme pour le secteur e-commerce. Cette nouvelle aventure s’annonce passionnante”, déclare Luke Trayfoot, Chief Revenue Officer chez MANGOPAY. “L’an dernier, les ventes sur les marketplaces ont augmenté de 25 % à l'international, tandis qu’elle augmentait de 12 % sur les sites d’ e-commerce. Contrairement aux autres solutions de paiement sur le marché, l'environnement de paiement de MANGOPAY est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des marketplaces. Avec l'équipe en place et l’investissement d'Advent, je suis convaincu de notre futur succès en tant que principale solution de paiement dans cette catégorie stratégique".



“Je suis heureux d’accueillir Luke Trayfoot dans notre équipe. Son leadership et son expertise en matière de stratégie go-to-market et d’exécution seront un atout précieux pour la poursuite de nos plans d’expansion au Royaume-Uni et à l’International ”, conclut Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY. “Luke nous rejoint en plein accélération de notre développement suite l’arrivée d’Advent International comme nouvel actionnaire majoritaire. Il sera un formidable atout pour MANGOPAY dans la conquête de nouveaux marchés et pour nous aider à entrer dans une nouvelle phase d’hyper croissance ”.



À propos de MANGOPAY

Fondée en 2013, MANGOPAY est un acteur majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. Grâce à sa technologie en marque blanche, MANGOPAY permet à ses clients d'accepter des paiements, d'intégrer de nouveaux vendeurs et d'envoyer des fonds partout dans le monde. Son API est utilisée par plus de 2 500 entreprises, dont Vinted, Chrono24, Leboncoin, Rakuten, Wallapop, Malt et bien d’autres. Avec un siège social au Luxembourg, MANGOPAY est un établissement de monnaie électronique habilité à fournir ses services dans l’UE/EEE et dispose d'une équipe de 260 collaborateurs à travers l'Europe.