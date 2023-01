MANGOPAY nomme Carlos Sanchez Arruti au poste de Chief Financial Director

MANGOPAY, infrastructure de paiement pour les plateformes, annonce la nomination de Carlos Sanchez Arruti en tant que Chief Financial Officer. Auparavant, Carlos Sanchez Arruti occupait la fonction de Directeur Financier LATAM chez Amazon. Fort d’une riche expérience en stratégie financière, en transformation structurelle et en opérabilité à grande échelle, Carlos Sanchez Arruti jouera un rôle crucial dans l’internationalisation et l’hypercroissance de MANGOPAY, tout en garantissant le respect des normes les plus strictes en matière de discipline et de responsabilité fiscale.



Cette nouvelle nomination réaffirme l’hypercroissance et l’internationalisation de MANGOPAY, suite aux précédentes annonces de l'acquisition de Nethone, et des nominations de Luke Trayfoot, Chief Revenue Officer, de Ronen Benchetrit, Chief Technology Officer et d’Olympe Leflambe, General Counsel en un an.



Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, du commerce de détail et des plates-formes, Carlos apportera son expérience et ses compétences en matière de transformation stratégique, afin d'aider MANGOPAY à obtenir de solides résultats financiers. Il sera notamment chargé de piloter la stratégie et de faire évoluer l'organisation financière de MANGOPAY pour accélérer la croissance des revenus de l’entreprise. Carlos Sanchez Arruti rejoint l'équipe de direction de MANGOPAY - directement rattachée au CEO de MANGOPAY, Romain Mazeries - et supervise la planification et l'analyse financière, la tarification, la comptabilité, la trésorerie et le support commercial du groupe.



Basé au Luxembourg, Carlos Sanchez Arruti, 45 ans, rejoint MANGOPAY après avoir été Directeur Financier d'Amazon Transportation Services EU et précédemment Directeur Financier d'Amazon LATAM où il était responsable de la stratégie, du changement transformationnel et de l'excellence opérationnelle.



Carlos Sanchez Arruti a également passé deux ans chez American Express en tant que Vice President of Finance et 14 ans chez GE Capital où il a occupé plusieurs postes à responsabilité. Originaire de Puebla, au Mexique, Carlos est titulaire d'un MBA en finance d'entreprise de la Columbia Business School de New York et d'une licence en économie de l'Université Panaméricaine de Mexico.



"Cette année a été décisive pour MANGOPAY. Nous avons installé les bases de notre hypercroissance pour 2023 et au-delà avec notre toute première acquisition d’entreprise afin d'ajouter des capacités anti-fraude avancées en plus de notre infrastructure existante, et l’intégration d’Advent, l'un des principaux investisseurs dans l'industrie des paiements. Notre objectif est de bâtir une entreprise performante sur du long terme pour répondre aux immenses opportunités qui se présentent à nous”, déclare Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY. “Carlos Sanchez Arruti est très expérimenté en gestion de plans P&L complexes et de grande envergure. Ses solides compétences financières seront un atout essentiel pour soutenir la trajectoire de croissance de MANGOPAY, les feuilles de route de fusions et d'acquisitions, d'intégrations, ainsi que l'efficacité opérationnelle."



"Je suis ravi de rejoindre MANGOPAY à un moment aussi passionnant, où la plateformisation de l’économie est en plein essor, et d’intégrer une équipe innovante, qui ne cesse de perfectionner un écosystème orienté client et déjà leader de son marché. Le groupe continue de se développer fortement et j’ai hâte d’ajouter ma pierre à l'édifice en lui faisant bénéficier de mes compétences pour lui permettre de maintenir une croissance rapide et durable”, poursuit Carlos Sanchez Arruti, Chief Financial Officer de MANGOPAY.



À propos de MANGOPAY

MANGOPAY est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son infrastructure unique et complète dédiée aux paiements. Créée en 2013, MANGOPAY dessert plus de 2 500 plateformes et marketplaces de premier plan. Bâti autour de sa solution d’e-wallet programmable, l'écosystème end-to-end de MANGOPAY couvre l’ensemble des besoins des plateformes en matière de paiements avec une flexibilité totale pour l’intégration et des workflows personnalisables pour chaque business model.

www.mangopay.com