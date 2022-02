MANGOPAY lance « Charities » une offre pour permettre à ses clients de soutenir le tissu associatif

MANGOPAY, acteur européen majeur des solutions de paiement pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding, dévoile sa nouvelle offre “charities”. Grâce à cette solution de collecte de dons en ligne, MANGOPAY offre la possibilité à ses clients d'engager leurs communautés pour soutenir une cause qui leur est chère.



• Charities permet à toute marketplace et site de crowdfunding sur Internet de se mobiliser pour des causes d’intérêt général,

• L’offre Charities permettra à des milliers d'entreprises utilisant MANGOPAY de commencer à soutenir des associations pour encourager la générosité et la solidarité des Français.

• Plusieurs plateformes clientes de MANGOPAY ont activé la fonctionnalité « Charities » et ont déjà collecté plusieurs milliers d’euros pour soutenir des associations partenaires.



Faciliter l’engagement des marketplaces



Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux engagements des marques en matière de responsabilité sociale et environnementale. En effet, plus de 50% des Français considèrent que la priorité d'une marque doit être la recherche de sens et la contribution positive sur les enjeux de la société. Pour répondre à ces nouvelles exigences, les marques sont désormais de plus en plus nombreuses à vouloir s’engager.



Pour les soutenir dans ces démarches, MANGOPAY met à disposition des marketplaces un nouveau levier pour engager leur communauté et encourager leur générosité au quotidien, en soutenant des associations alignées avec leurs valeurs. Réalisés à l’occasion de transactions sur les plateformes utilisant MANGOPAY, l’intégralité des dons effectués via la plateforme sont reversés à l’association de leur choix. L’offre « charities » est totalement gratuite pour les plateformes, MANGOPAY prélève mensuellement une commission de 2% de frais de gestion à l'association.



L’offre « charities » est une solution permettant aux clients de MANGOPAY la mise en place d’une offre de don, sur une durée déterminée à l’avance, au profit d’une association choisie par l’entreprise. Pour ce faire, MANGOPAY accompagne les entreprises dans leur volonté de s’engager en les mettant en relation avec des associations répondant à leurs valeurs, mais prend aussi en charge la mise en œuvre réglementaire et opérationnelle de la collecte des fonds.



Un vaste réseau d’associations bénéficiaires



Aujourd’hui, plus d’une dizaine d’associations peuvent d’ores et déjà bénéficier de dons provenant de l’offre « charities ». Parmi ces associations figurent notamment : Le Refuge, Sidaction, Médecins Sans Frontières, SOS Villages d’Enfants, Le Secours populaire français, la SPA et Planète Mer, Care France, Médecins du Monde... Enfin, chaque association souhaitant diversifier ses sources de revenus grâce à un nouveau canal d’acquisition peut rejoindre le réseau d’association bénéficiaire.



« Le monde change. La société demande aux entreprises de s’impliquer et de contribuer pour un avenir meilleur. C’est pour répondre à ces besoins que nous avons développé cette offre. Nous sommes fiers d’avoir créé cette solution pour encourager la générosité et la solidarité des Français. Ce projet s’inscrit dans l’ADN de MANGOPAY et dans la vision que nous avons de l’entreprise de demain », déclare Romain Mazeries, CEO chez MANGOPAY.



La Ruche qui dit Oui ! première entreprise à souscrire à l’offre



La Ruche qui dit Oui ! est la première entreprise à souscrire à cette offre et à s’engager auprès du Secours populaire français dans son action pour un monde plus juste et solidaire. Ainsi pour toute commande passée sur le site, les Membres peuvent désormais arrondir le montant de leur panier à l’euro supérieur. 100 % des dons seront reversés à l’association. L’occasion de soutenir les bénévoles œuvrant pour l’aide alimentaire, l’accès au logement, à la prévention santé ou encore aux loisirs.



« Avec ce partenariat nous renforçons ainsi nos engagements responsables, résolument inscrits dans notre ADN et celui de nos clients. Cette opération permet d’ancrer le don dans le quotidien des collaborateurs comme des clients et de générer de nouvelles formes de solidarité sans jamais rien imposer. Le don reste personnel, et facile à accepter lorsque les clients le souhaitent. Chacun peut choisir d’aider dans la mesure de ses capacités », explique Grégoire de Tilly, CEO de la Ruche qui dit Oui !



À propos de MANGOPAY

Fondée en 2013, MANGOPAY est la solution de paiement pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. L’API de MANGOPAY permet aux clients de créer des flux complexes de paiement pour faciliter les échanges entre leurs utilisateurs. Plus de 2 500 plateformes utilisent MANGOPAY pour gérer les transactions et la vérification des utilisateurs : Vinted, Leboncoin, Malt, La Ruche qui dit Oui ! et bien d’autres. MANGOPAY est un établissement de monnaie électronique habilité à fournir ses services dans l’UE/EEE et dispose de 7 bureaux.



À propos de La Ruche qui dit Oui!

La Ruche qui dit Oui! entreprise innovante de l’économie sociale et solidaire développe depuis 8 ans les circuits courts via une plateforme web et un réseau créatif, autonome et décentralisé. Numéro 1 des circuits courts connectés, la Ruche compte aujourd’hui 1500 Ruches en Europe (une Ruche = un point de distribution), 8000 producteurs, un service de livraison à domicile à Paris, une centaine de salariés, plus de 300000 fans sur Facebook, 35000 sur Instagram, 300000 visites mensuelles de son magazine en ligne...



